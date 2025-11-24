Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Чемезов: «Ростех» готов нарастить производство вооружений на нужды СВО

25 ноября 2025 в 04:20
Российский ОПК готов к дополнительному наращиванию производства вооружения

Российский ОПК готов к дополнительному наращиванию производства вооружения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

При необходимости производство вооружения и военной техники в России может быть увеличено. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», — сказал глава Ростеха в беседе с ТАСС.

Согласно ранее сделанным заявлениям руководителя «Ростеха», в течение ближайших двух-трех лет Россия сможет вновь занять вторую позицию в мировом рейтинге по объему экспорта вооружения. При этом от объемов продаж российского оружия зависит положение страны в глобальной политике, указал глава МИД России Сергей Лавров.

