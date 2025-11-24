ТАСС: ущерб от действий продюсера «Ласкового мая» составил 500 млн рублей

По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор с поэтом ради денег Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В рамках уголовного дела против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина установлен размер материального ущерба — приблизительно 500 млн рублей. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

«Экспертизой установлено, что материальный ущерб (по делу Разина — прим. URA.RU) составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — заявил собеседник ТАСС.

В отношении продюсера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, соответствующее постановление вынесено заочно. Он объявлен в международный розыск.

Эту информацию журналистам подтвердила адвокат семьи артиста Юрия Шатунова — Асель Мухтарова-Казарновская. По ее словам, дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Вдова поэта в рамках уголовного дела признана потерпевшей.