ТАСС: ущерб от действий продюсера «Ласкового мая» составил 500 млн рублей
По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор с поэтом ради денег
В рамках уголовного дела против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина установлен размер материального ущерба — приблизительно 500 млн рублей. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«Экспертизой установлено, что материальный ущерб (по делу Разина — прим. URA.RU) составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — заявил собеседник ТАСС.
В отношении продюсера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, соответствующее постановление вынесено заочно. Он объявлен в международный розыск.
Эту информацию журналистам подтвердила адвокат семьи артиста Юрия Шатунова — Асель Мухтарова-Казарновская. По ее словам, дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Вдова поэта в рамках уголовного дела признана потерпевшей.
URA.RU передавало, что летом в США вынесли окончательное решение по поводу «Ласкового мая». Апелляция решила, что цифрового дистрибьютора Believe нельзя привлечь к ответственности за использование песен российской группы. Спор о правах начался еще при жизни Шатунова.
