Художница из ЯНАО, переехавшая жить в Мексику, рассказала, с какими трудностями столкнулась

Жительница ЯНАО, переехавшая жить в Мексику, не понимала местный менталитет и испанский язык

Семья Саляминых переехала из ЯНАО в курортный город Мексики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художница из Нового Уренгоя (ЯНАО), которая переехала жить в Мексику, поделилась, что первое время не понимала местный менталитет и испытывала трудности с иностранным языком. Как рассказала URA.RU Александра Салямина, сложно было привыкнуть и к местной мексиканской кухне.

«Не скажу, что Мексика мне понравилась сразу, я больше разделяла вариант Тайланда. Я долго не могла понять местный менталитет, мексиканцы были для меня чужими (тайцы мне нравились гораздо больше). Даже через онлайн переводчик мне было тяжело с ними общаться. Первые походы в продуктовый магазин у нас занимали до трех часов, мы долго изучали этикетки и состав продуктов на испанском. Местная кухня мне крайне не понравилась», — рассказала девушка.

Александра уточнила, что планировала с мужем давно переехать в более теплые края. Тогда они решили начать путешествовать по миру, чтобы определиться с местом постоянного проживания. При этом у семьи не было определенных планов и маршрута. Супруг собеседницы агентства оставил работу в нефтяной компании. Девушка также перешла на удаленную работу.

«Года за 2-3 до нашего отъезда муж начал искать альтернативный источник дохода, который позволил бы нам свободно перемещаться и при этом удовлетворял нас по прибыли. В итоге нашел подходящую инвестиционную компанию. И теперь мы живем на пассивном доходе», — уточнила она.

Когда Александра готовилась к переезду, то узнала, что беременна. Вскоре девушка выяснила, что дети, рожденные на территории Мексики получают гражданство сразу по праву земли: ребенок может иметь два гражданства — российское и мексиканское.

«Мы подумали, что это хороший вклад в свободу передвижения по миру для ребенка. Плюс родители сразу получают ПМЖ. Условия нас очень устраивали и, конечно, мы поселились в курортном городе, где есть доступ к безупречному морю и пляжам с белым песком», — добавила собеседница агентства.