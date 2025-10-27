Мэрию района в ЯНАО обязали отказаться от покупки новогодних украшений
Прокуратура запретила мэрии Красноселькупа закупать неоновые цифры
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Красноселькупском районе ЯНАО мэрия отменила закупку светящихся цифр для новогоднего украшения площади. Прокурор района указал, что в районе имеется ряд более значимых проблем, в том числе и долги по зарплате, и деньги целесообразно потратить на более значимые нужды, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Управлением жизнеобеспечения села Красноселькуп администрации Красноселькупского района размещено извещение для закупки световых цифр с начальной ценой контракта более 4,2 млн рублей. Между тем в указанном районе имеется ряд иных значимых проблемных вопросов местного значения, такие как расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, выплата задолженности по заработной плате», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Закупка отменена.
Ранее URA.RU рассказало, что власти Красноселькупского района решили закупить неоновые цифры, предназначенные для новогодних украшений. Цифры могли послужить не один год, так как кроме 2026, планировалось докупить «7» и «8».
