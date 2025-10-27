Мэрию района в ЯНАО обязали отказаться от покупки новогодних украшений

Прокуратура запретила мэрии Красноселькупа закупать неоновые цифры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красноселькупском районе ЯНАО мэрия отменила закупку светящихся цифр для новогоднего украшения площади. Прокурор района указал, что в районе имеется ряд более значимых проблем, в том числе и долги по зарплате, и деньги целесообразно потратить на более значимые нужды, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управлением жизнеобеспечения села Красноселькуп администрации Красноселькупского района размещено извещение для закупки световых цифр с начальной ценой контракта более 4,2 млн рублей. Между тем в указанном районе имеется ряд иных значимых проблемных вопросов местного значения, такие как расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, выплата задолженности по заработной плате», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Закупка отменена.