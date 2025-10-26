Логотип РИА URA.RU
Прокуратура взялась за проблемы с отоплением в районе ЯНАО

26 октября 2025 в 15:11
При проблемах с отопление власти ЯНАО рекомендуют обращаться в УК

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО при подготовке к отопительному сезоны были выявлены нарушения. Прокуратурой региона решено принять дополнительные меры, чтобы в дальнейшем не допускать срыва сроков подачи тепла.

«Решено принять дополнительные меры, направленные на предупреждение фактов срыва отопительного периода, усилить взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, также обсуждены выявленные в ходе подготовки к отопительному периоду прокуратурой нарушения», — сообщается в telegram-канале окружного управления ведомства. Информация озвучена в рамках обсуждения результатов подготовки к отопительному сезону в Пуровском районе.

Местные власти неоднократно напоминали жителям, что при проблемах с подачей тепла необходимо обращаться в их управляющую компанию. Также на контроле прокуратуры подготовка и прохождение отопительного периода в Ноябрьске.

