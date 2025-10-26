Логотип РИА URA.RU
На главной переправе в ЯНАО остановлено движение паромов

26 октября 2025 в 20:42
В районе переправы ветер усилился до 12,5 м/с

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 26 октября остановлено движение паромов. Об этом сообщает информационный портал о текущем состоянии переправы.

«Текущее состояние паромной переправы — движение паромов приостановлено», — говорится в сообщении. Ограничение введено вечером 26 октября из-за усиления ветра. Его порывы составляют более 12 м/с.

Ранее экстренное предупреждение об усилении ветра в ЯНАО опубликовали в МЧС. Сообщалось, что в Приуральском и Шурышкарском районах его порывы усилятся до 23 м/с.

