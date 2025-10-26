На главной переправе в ЯНАО остановлено движение паромов

В районе переправы ветер усилился до 12,5 м/с Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 26 октября остановлено движение паромов. Об этом сообщает информационный портал о текущем состоянии переправы.

«Текущее состояние паромной переправы — движение паромов приостановлено», — говорится в сообщении. Ограничение введено вечером 26 октября из-за усиления ветра. Его порывы составляют более 12 м/с.