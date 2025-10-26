Как открывали Тазовское месторождение: легенды и правда о первых геологах Ямала

История Тазовского месторождения началась со сплавов оборудования и участников экспедиции Фото: media.gazprom-neft.ru

Тазовское месторождение нефти и газа открыли более 60 лет назад. Оно было первым на Ямале. Уже тогда применялась авиационная разведка, а грузы с оборудованием сплавляли на баржах и не без помощи колхозников разгружали на берег. Инженеры, геологи приезжали семьями и работали в очень сложных природных и бытовых условиях. Некоторые подробности они записывали в своих дневниках, дошедших до наших дней и опубликованных краеведами. Как открывали Тазовское месторождение, — в материале URA.RU.

Как высаживалась в Тазовском первая экспедиция

Ямальский краевед Новомир Патрикеев писал, что освоение будущего Тазовского НГКМ началось в 1959 году с региональной геофизической съемки в междуречье Оби и Таза, на полуострове Ямал и акватории Обской губы. Шла она с применением авиации. Осенью 1959 году была организована Тазовская сейсмопартия под руководством Владимира Волкова. Затем первопроходцам предстояло перевезти огромную партию груза для дальнейших разведок и бурения.

Из дневника инженера Краева: «Сентябрь 1959 года. На рейде поселка Тазовского скопилось до 20 лихтеров (барж — ред.) и теплоходов с грузами для Тазовского и Красноселькупского районов, а главное (для нас, геологов) с балками, бурстанками (на 15-тонных понтонах) и материалами для предстоящих первых площадных сейсмических работ в Пур-Тазовском междуречье. Армада лихтеров войти в устье реки Таз не могла, поскольку южный ветер выгнал воду из Тазовской губы. Еще два дня — и флот уйдет неразгруженным. Надвигается ледостав. Пароходство оставить флот на зимовку не дает. Что делать? Не разгрузимся — работы будут сорваны».

С разгрузкой геологам помогли работники местного колхоза. Они пригнали еще одну баржу, которая помогла перетащить грузы на берег.

Быт первопроходцев и первый тост за удачу

Старший геофизик экспедиции в Тазовском Аркадий Краев Фото: Википедия

Из дневника Аркадия Краева (он прибыл в Тазовское вместе с супругой Зинаидой): «1 октября 1959 года. Поселок Тазовский. Мороз –40°С. Прилетели всей камералкой из Салехарда. Не только жить, даже переночевать в первую ночь негде. Из трех собранных трех — четырехквартирных щитовых домов отапливается только один дом с четвертью. В одном доме — общежитие, в четвертинке второго — две семейные пары. Переспав ночь на полу, покрытом ледяной коркой, в спальных мешках, наутро принимаем партийно-семейное решение: в быстром темпе оборудовать квартиру в этом же доме». Ремонт геологи закончили к ноябрю.

«Шестого ноября вечером, в канун всенародного праздника, мы, наследники Октября, ИТР Тазовской сейсмопартии, сколотив из досок, стащенных со стройки рыбоконсервного комбината, стол и скамейки, в собственной(!) квартире подняли тост (спирт с шампанским) за славный праздник и удачу предстоящих работ».

Итак, первооткрывателями первого на Ямале месторождения стали инженеры-геофизики Аркадий Краев, Владимир Волков, Марлен Шарафутдинов, мастера бурения, горные инженеры Геннадий Дубинин и Геннадий Быстров, бурильщики Виктор Погодаев и Вячеслав Рытов. В этом списке не хватает имени Зинаиды Краевой, инженера, которая, по одной из версий, выбрала место для бурения первой скважины.

В октябре 1959 года первый полевой сейсмический отряд сформировали и более или менее оснастили, вспоминал Краев. Где и как начинать бурить? Ведь в проекте разведки все было условно. Ни геологических, ни тем более геофизических материалов нет. Решение приходилось принимать на месте.

Вадим Баваненко Фото: Газпром Профсоюз, сайт.

«На совете трех — Вадим Бованенко (главный геофизик Ямало-Ненецкой экспедиции), Зинаида Краева (геолог), Аркадий Краев (старший геофизик) — решили: исходя из общегеологических соображений и учитывая рельеф местности, первый профиль ориентировать в направлении с востока на запад, начиная от последних домов поселка», — записал Краев. По одной из версий, все решила именно Зинаида Краева — после длительных споров геологи прислушались к ее мнению. Начались долгие и изматывающие работы по бурению, извлечению кернов. Потом снова бурение — и далее, по кругу.

Разведочных скважин было несколько. Однако первый на Ямале газовый фонтан получили 14 апреля 1962 года на Тазовской скважине Р–1. Через сутки фонтан заглох, так как обвалились стенки скважины. Ствол поменяли и начали бурить заново.

Буйство стихии: как полыхал первый газовый фонтан в Тазовском

Из акта о газоводяном фонтане на Тазовской опорной Р–1: «...27 сентября 1962 года после двухчасовой промывки скважины был произведен подъем инструмента с глубины 2200 м и вахта приступила к смене секций турбобура. Когда вахта соединяла на мостках нижнюю и верхнюю секции турбобура, в скважине произошло три сильных толчка-удара с перерывом затухания в одну — две минуты, сопровождавшихся интенсивным выбросом глинистого раствора из скважины. Ввиду ограниченного количества времени буровая бригада не успела опустить в скважину инструмент и закрыть превентор. На третьем выбросе скважина перешла в беспрерывное фонтанирование газом с водой».

По воспоминаниям легендарного геолога Юрия Григорьевича Эрвье, фонтан поднимался на высоту более 200 м. Постепенно расширяясь, он образовал вверху огромное облако, которое ветер сносил в сторону, и оно шлейфом тянулось от фонтана, клочьями отрываясь за километр от него.

Борьба с фонтаном оказалась нелегкой. Дело усложнили наступившие морозы и безветрие. Поступавшая из скважины вода стала замерзать и падать сверху ледяной крупой на людей, на устье, образуя на нем ледяной конус. Его приходилось беспрерывно счищать. Двухсотметровый фонтан, увенчанный огромным облаком, ревел, заглушая шум приземлявшихся вертолетов. Вместе с водой и газом из скважины вылетали огромные куски породы, разрушая буровую вышку.

Задавили аварийный фонтан только к концу октября. Как писала тюменская пресса, комиссия Ямало-Ненецкой комплексной геологоразведочной экспедиции во главе с начальником Вадимом Бованенко постановила: «Ввиду невозможности восстановления ствола скважины и учитывая, что вскрыта газовая залежь, считать скважину № 1 выполнившей свое назначение и ликвидировать ее». Скважина-первооткрывательница погибла, так и не дав ответов, откуда шел газ и какова мощность пласта.

Первые аварии на Тазовском

Геологам с самого начала не везло. В ходе бурения то и дело фиксировали «сложные аварии»: 17 декабря 1961-го произошел «прихват бурового инструмента на глубине 1951 метр», 3 марта 1962-го в скважине на глубине 2495 метров остались три шарошки долота, 17 апреля произошел аварийный выброс газа, который быстро «заглох» в результате обвала пород в стволе скважины.

Вскоре начинается бурение скважины Р-2, где осенью 1963-го из сеноманских отложений получили приток газа дебитом в миллион кубов. Правда, и эту скважину пришлось ликвидировать: из-за повышенного содержания пластовой воды кристаллогидраты забивали ствол скважины, полностью закупоривая ее.

Продолжение после рекламы

В следующие три года ямальские геологи открыли Новопортовское, Губкинское, Заполярное, Уренгойское и Комсомольское месторождения… Ямал стал главной газоносной провинцией мира. А начиналось все с тазовского фонтана.

Сергей Харючи: «Как сейчас помню…»

Сергей Харючи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С открытием месторождения связаны детские воспоминания экс-председателя Законодательного Собрания автономного округа Сергея Харючи. В 1962 году ему было 11 лет. «Как сейчас помню, в этот день я находился в классе, окна которого выходили в сторону реки. Я сидел на первой парте, прямо у окна. И в какой-то момент наша учительница громко воскликнула: „Ребята! Посмотрите на это зарево и запомните этот день! На нашей земле обнаружили газ!“ Земля грозно гудела, подобно натянутому бубну. Фонтан полыхал несколько недель», — вспоминал Харючи.

Тазовское месторождение сегодня: его цифровой двойник и лазерное сканирование

Горение газа на Ямале Фото: Максим Егоров © URA.RU

Месторождение начало разрабатываться не сразу, а только с 1971 года. До апреля 2017 года владельцем лицензии и оператором проекта разработки было «Газпром добыча Ямбург», затем «Газпром» передал лицензию «Газпром нефти». По данным на 2021 год, геологические запасы месторождения оценивались в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа.

Для разработки залежей используются многозабойные и многоствольные скважины с протяженностью горизонтального участка более 2000 метров, в том числе конструкции типа «фишбон» («рыбий скелет»: от основного ствола отходят второстепенные). Используются и цифровые технологии — беспилотники и технология лазерного сканирования, цифровой двойник объекта.

Часть запасов находится в труднодоступных ачимовских и юрских залежах, которые расположены глубже традиционных сеноманских и валанжинских отложений и характеризуются аномально высокими показателями пластового давления и температуры. Для извлечения таких запасов требуется использование современных технологий, включая гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение и цифровизацию добычи.