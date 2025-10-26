На Ямале утвержден размер прожиточного минимума на 2026 год
Прожиточный минимум на Ямале достигнет почти 26 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ЯНАО величина прожиточного минимума с 1 января 2026 года установлена в размере 25 946 рублей. Проект постановления опубликован на сайте окружных властей.
«Установить с 01 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года», — говорится в документе. Постановление опубликовано 24 декабря. Уточняется, что для трудоспособного населения
для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установлен в сумме 28 281 рубль, для пенсионеров — 22 314 рублей, а для детей — 25 168 рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!