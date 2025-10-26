На Ямале утвержден размер прожиточного минимума на 2026 год

Прожиточный минимум на Ямале достигнет почти 26 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО величина прожиточного минимума с 1 января 2026 года установлена в размере 25 946 рублей. Проект постановления опубликован на сайте окружных властей.

«Установить с 01 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года», — говорится в документе. Постановление опубликовано 24 декабря. Уточняется, что для трудоспособного населения