Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

На Ямале утвержден размер прожиточного минимума на 2026 год

26 октября 2025 в 15:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прожиточный минимум на Ямале достигнет почти 26 тысяч рублей

Прожиточный минимум на Ямале достигнет почти 26 тысяч рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО величина прожиточного минимума с 1 января 2026 года установлена в размере 25 946 рублей. Проект постановления опубликован на сайте окружных властей.

«Установить с 01 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года», — говорится в документе. Постановление опубликовано 24 декабря. Уточняется, что для трудоспособного населения

для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установлен в сумме 28 281 рубль, для пенсионеров — 22 314 рублей, а для детей — 25 168 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал