Водители «Салехардэнерго» обеспечивают бесперебойную работу предприятия
Водители «Салехардэнерго» помогают обеспечивать доставку воды, прибытие ремонтных бригад, функционирование энергоинфраструктуры города
Водители и сотрудники автотранспортного цеха «Салехардэнерго» получили поздравления с профессиональным праздником — Днем автомобилиста. Руководство отметило, что водители и технический персонал выполняют важную функцию в обеспечении энергоснабжения Салехарда, несмотря на суровые условия Крайнего Севера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Ваша работа — это не просто управление транспортным средством. Это важнейшее звено в единой цепи бесперебойной работы нашего предприятия. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и мастерству обеспечиваются доставка воды, своевременное прибытие ремонтных бригад, функционирование сложной инфраструктуры энергетики Салехарда», — говорится в сообщении в официальной группе «Салехардэнерго» во ВКонтакте.
Руководство пожелало работникам ровных дорог, исправной техники и безопасного пути на маршруте. В поздравлении акцентировано, что каждое дежурство водителей, особенно зимой, становится испытанием на прочность.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил водителей региона с профессиональным праздником. Он отметил, что за последние семь лет в округе было приобретено 430 единиц транспорта, а до конца года автопарк пополнится еще примерно 75 новыми машинами.
