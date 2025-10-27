Школьные каникулы в ЯНАО начнутся с метели и сильного ветра

В начале недели в регионе местами ожидается метель и сильный ветер порывами до 23 м/с Фото: Размик Закарян © URA.RU

Во время школьных каникул на Ямале, которые пройдут с 27 октября по 2 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. В начале недели прогнозируются метель, сильный ветер с порывами до 23 м/с и гололед на дорогах. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 27 октября на территории округа облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Ночью в среднем от 0 до -5 градусов. Днем +3, -2. В отдельных районах гололед и метель, ветер местами порывами до 23 м/с», — говорится на сайте ведомства. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет опускаться от -1 до -10 градусов, днем в среднем температура воздуха составит +1, -4. Ветер северо-восточный с порывами до 7-12 метров в секунду.

Какая погода будет в Салехарде: 27 октября — 2 ноября

Погода в Салехарде будет преимущественно облачная, ожидается снег. Ясно будет только в понедельник — это будет самый теплый день недели. Температура воздуха ночью в среднем составит от -1 до -13 градусов. Днем будет от +3 до -1.

Понедельник, 27 октября. Ночь -3, день +3. Ясно, ветер 6-10 м/с.

Вторник, 28 октября. Ночь -4, день -2. Облачно, ветер 1-4 м/с.

Среда, 29 октября. Ночь -4, день -2. Облачно, небольшой снег, ветер 3-8 м/с.

Четверг, 30 октября. Ночь -5, день -3. Пасмурно, небольшой снег, ветер 4-8 м/с.

Пятница, 31 октября. Ночь -8, день -5. Пасмурно, снег, ветер 5-9 м/с.

Суббота, 1 ноября. Ночь -11, день -8. Облачно, небольшой снег, ветер 6-11 м/с.

Воскресенье, 2 ноября. Ночь -13, день -9. Малооблачно, ветер 4-10 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое всю неделю будет облачно. Температура воздуха ночью в среднем составит от -1 до -11 градусов. Днем будет от 0 до -7. Похолодание ожидается с четверга.

Понедельник, 27 октября. Ночь -1, день 0. Пасмурно, снег, ветер 5-8 м/с.

Вторник, 28 октября. Ночь -3, день 0. Пасмурно, снег, ветер 5-8 м/с.

Среда, 29 октября. Ночь -8, день -3. Облачно, ветер 3-5 м/с.

Четверг, 30 октября. Ночь -11, день -7. Пасмурно, ветер 3-5 м/с.

Пятница, 31 октября. Ночь -12, день -8. Пасмурно, туман, ветер 4-7 м/с.

Суббота, 1 ноября. Ночь -12, день -8. Облачно, ветер 7-11 м/с.

Воскресенье, 2 ноября. Ночь -11, день -7. Облачно, снег, ветер 5-11 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 27 октября по 2 ноября

В Ноябрьске до конца недели будет идти снег, самым холодным днем станет воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от -1 до -13 градусов. Днем будет от +2 до -9.