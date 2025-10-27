Переизбрание мэров, повышение демографии и новые торговые центры: семь главных событий недели в ЯНАО

Главы Надымского района и Муравленко Жаромских и Молдован успешно переизбрались на второй срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил на заседании Совета при президенте РФ доклад о мерах поддержки семей в регионе, благодаря которым округ стал лидером по демографическим показателям, при этом подчеркнув, что окончательное решение о расширении семьи принимают сами родители. Главы Надымского района и Муравленко Дмитрий Жаромских и Елена Молдован успешно переизбрались на второй срок, опередив своих конкурентов на местных выборах. В Салехарде до конца осени появятся два новых торговых центра — один уже начал принимать первых покупателей. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 20 по 26 октября — в материале URA.RU.

ЯНАО достиг высоких показателей в демографии

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета при президенте России по демографической и семейной политике. В ходе заседания глава Ямала представил доклад о действующих в регионе мерах поддержки семей, благодаря которым округ вошел в число лидеров по демографическим показателям. На сегодня в регионе реализуется более 30 мер поддержки, что позволило увеличить долю многодетных семей.

Артюхов также сообщил, что ключевое решение о расширении семьи принимают родители, а не региональные власти, несмотря на все существующие меры поддержки. При этом губернатор заверил, что поддержка многодетных семей в округе останется неизменной при формировании нового бюджета, а власти продолжат использовать различные методы для стимулирования роста демографии. Губернатор рассказал, что и сам планирует увеличить свою семью, в которой уже растет двухлетний сын.

Продолжение после рекламы

Кадровые перемены в заксобрании ЯНАО

Самый молодой депутат заксобрания ЯНАО Тимур Сулейменов, которому сейчас 24 года, будет представлять округ в молодежном парламенте при Госдуме. Его кандидатура была единогласно поддержана депутатами на заседании заксобрания.

А бывший первый замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов впервые принял участие в заседании заксобрания. Депутаты единогласно избрали его заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, а также включили в состав комитета по социальной политике. Он также вошел в состав футбольной команды регионального парламента «Полярный Урал». В дебютном матче спартакиады госслужащих его команда уступила коллективу департамента информационных технологий «Арктика» со счетом 0:9.

На Ямале избрали глав двух муниципалитетов

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских переизбран на второй срок полномочий решением районной думы 24 октября. Вместе с ним на этот пост баллотировались еще два кандидата: начальник управления архитектуры Олег Гудков и заместитель гендиректора «Надымгоравтодор» Роман Лукин.

Также глава Муравленко Елена Молдован переизбрана на второй срок решением городской думы 21 октября. Мэр поблагодарила команду, жителей города и руководство региона за поддержку и выразила уверенность в совместном развитии Муравленко. Конкуренцию на выборах ей составили начальник управления муниципальным имуществом Антон Золотов и исполнительный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и развития города Ирина Кожурина.

В Салехарде до конца осени появятся два новых торговых центра

В микрорайоне Обдорский Салехарда завершен монтаж нового торгового центра, который откроется 27 ноября. В торговом комплексе разместятся магазины федеральных сетей, аптеки, пекарня, пункты выдачи заказов и салон красоты, сейчас арендаторы завершают подготовку помещений.

А в Салехарде 25 октября открылся новый торговый центр на улице Матросова, где уже работает магазин с продуктами, овощами, фруктами и товарами повседневного спроса. В ближайшее время центр продолжит развиваться: на втором этаже появится крупный магазин одежды, а на третьем — фитнес-зал.

Педагог из ЯНАО стал советником министра просвещения России

Педагог из Салехарда Михаил Иванов, победитель конкурса «Мастер года — 2025», назначен советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Преподаватель специальности «Туризм и гостеприимство» с восьмилетним стажем будет работать над развитием системы среднего профессионального образования на федеральном уровне. В его задачи войдет интеграция регионального опыта в федеральную образовательную повестку и реализация проекта «Профессионалитет».

Продолжение после рекламы

Аэропорт газовой столицы переходит на зимний режим полетов

С 26 октября аэропорт Нового Уренгоя переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до 28 марта 2026 года. В этот период будут выполняться рейсы по 22 направлениям, включая Москву, Уфу, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды, обслуживанием займется девять авиакомпаний.

Власти Ямала определили величину прожиточного минимума на 2026 год