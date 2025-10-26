В МЧС предупредили жителей Ямала об опасной погоде
В отдельных районах порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории Ямала 27 октября ожидается усиление ветра. Так Приуральском и Шурышкарском районах его порывы будут достигать 23 метров в секунду. Об опасной погоде предупредили в окружном Управлении МЧС.
«По данным синоптиков 27 октября на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный. В Приуральском, Шурышкарском районах порывы ветра 18-23 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В Ямальском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах ветер усилится до 15-20 м/с. На остальной территории округа синоптики обещают ветер 8-13 м/с. В ведомстве просят жителей быть внимательными. Сильный ветер может сорвать слабоукрепленные конструкции, кровлю домов, уронить деревья и ветки.
