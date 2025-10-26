Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

В МЧС предупредили жителей Ямала об опасной погоде

26 октября 2025 в 20:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В отдельных районах порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду

В отдельных районах порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Ямала 27 октября ожидается усиление ветра. Так Приуральском и Шурышкарском районах его порывы будут достигать 23 метров в секунду. Об опасной погоде предупредили в окружном Управлении МЧС.

«По данным синоптиков 27 октября на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный. В Приуральском, Шурышкарском районах порывы ветра 18-23 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Ямальском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах ветер усилится до 15-20 м/с. На остальной территории округа синоптики обещают ветер 8-13 м/с. В ведомстве просят жителей быть внимательными. Сильный ветер может сорвать слабоукрепленные конструкции, кровлю домов, уронить деревья и ветки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал