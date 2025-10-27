Рождение ребенка зарубежом стало поводом для отказа в страховой пенсии в ЯНАО

Права северянки защищала прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) местной жительнице восстановили право на досрочную страховую пенсию по старости. Пенсионный фонд отказал северянке, так как ее ребенок родился зарубежом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что в ноябре 2024 года региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования России женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения одного ребенка на территории иностранного государства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.