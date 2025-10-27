Рождение ребенка зарубежом стало поводом для отказа в страховой пенсии в ЯНАО
Права северянки защищала прокуратура
В Надыме (ЯНАО) местной жительнице восстановили право на досрочную страховую пенсию по старости. Пенсионный фонд отказал северянке, так как ее ребенок родился зарубежом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлено, что в ноябре 2024 года региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования России женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения одного ребенка на территории иностранного государства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуратура провела проверку и установила, что основания для отказа противоречат закону. «Действующим законодательством не предусмотрены ограничения по месту рождения ребенка при определении права на досрочную пенсию», — пояснили в ведомстве. Решением суда за жительницей Надыма с декабря 2024 года закреплено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
