25 января 2023

Трупы матери и сына нашли в квартире в центре Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, многоэтажный дом, квартира, многоквартирный дом, многоэтажка
В запертой квартире в центре города обнаружили тела матери и сына Фото:

В запертой квартире в центре Тюмени на ул. 50 лет Октября обнаружены тела женщины и ее сына. Об URA.RU сообщили в СК РФ по Тюменской области

«В квартире жили пожилые люди — 90-летняя мама с 57-летним сыном. Мужчина был тяжело болен, он ухаживал за своей неходячей матерью. И судя по всему, умер раньше. Через какое-то время в доме стало плохо пахнуть, тела начали разлагаться», — цитирует слова соседки погибших сетевое издание 72.ру.

«По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе осмотра тел, обнаруженных в квартире, каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в следственном комитете России по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о трупе мужчины, который обнаружили прохожие. Тело нашли в пригороде Тюмени.

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В запертой квартире в центре Тюмени на ул. 50 лет Октября обнаружены тела женщины и ее сына. Об URA.RU сообщили в СК РФ по Тюменской области «В квартире жили пожилые люди — 90-летняя мама с 57-летним сыном. Мужчина был тяжело болен, он ухаживал за своей неходячей матерью. И судя по всему, умер раньше. Через какое-то время в доме стало плохо пахнуть, тела начали разлагаться», — цитирует слова соседки погибших сетевое издание 72.ру. «По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе осмотра тел, обнаруженных в квартире, каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в следственном комитете России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о трупе мужчины, который обнаружили прохожие. Тело нашли в пригороде Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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