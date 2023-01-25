Трупы матери и сына нашли в квартире в центре Тюмени

В запертой квартире в центре города обнаружили тела матери и сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В запертой квартире в центре Тюмени на ул. 50 лет Октября обнаружены тела женщины и ее сына. Об URA.RU сообщили в СК РФ по Тюменской области

«В квартире жили пожилые люди — 90-летняя мама с 57-летним сыном. Мужчина был тяжело болен, он ухаживал за своей неходячей матерью. И судя по всему, умер раньше. Через какое-то время в доме стало плохо пахнуть, тела начали разлагаться», — цитирует слова соседки погибших сетевое издание 72.ру.

«По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе осмотра тел, обнаруженных в квартире, каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в следственном комитете России по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о трупе мужчины, который обнаружили прохожие. Тело нашли в пригороде Тюмени.