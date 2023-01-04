В Тюмени на улице обнаружен труп мужчины

05 января 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Труп мужчины был обнаружен в районе 3-го Степного переулка Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени рядом с 3-м Степным переулком было найдено тело мужчины. Информацию об этом агентству подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Инцидент произошел вечером 4 января. «Вызов поступил в 18:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи состоялось в 18:30. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области. По данным источников агентства, труп мужчины обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы. Ранее URA.RU писало о том, что в Москве при загадочных обстоятельствах погибла девушка из Тюмени. По некоторым данным, она работала вебкам-моделью.

В Тюмени рядом с 3-м Степным переулком было найдено тело мужчины. Информацию об этом агентству подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Инцидент произошел вечером 4 января. «Вызов поступил в 18:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи состоялось в 18:30. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области. По данным источников агентства, труп мужчины обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы. Ранее URA.RU писало о том, что в Москве при загадочных обстоятельствах погибла девушка из Тюмени. По некоторым данным, она работала вебкам-моделью.