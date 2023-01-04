В Тюмени на улице обнаружен труп мужчины

Труп мужчины был обнаружен в районе 3-го Степного переулка
В Тюмени рядом с 3-м Степным переулком было найдено тело мужчины. Информацию об этом агентству подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Инцидент произошел вечером 4 января.
«Вызов поступил в 18:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи состоялось в 18:30. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По данным источников агентства, труп мужчины обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы.
Ранее URA.RU писало о том, что в Москве при загадочных обстоятельствах погибла девушка из Тюмени. По некоторым данным, она работала вебкам-моделью.
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