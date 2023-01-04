04 января 2023
03 января 2023

В Тюмени на улице обнаружен труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Труп мужчины был обнаружен в районе 3-го Степного переулка Фото:

В Тюмени рядом с 3-м Степным переулком было найдено тело мужчины. Информацию об этом агентству подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Инцидент произошел вечером 4 января.

«Вызов поступил в 18:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи состоялось в 18:30. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным источников агентства, труп мужчины обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы.

Ранее URA.RU писало о том, что в Москве при загадочных обстоятельствах погибла девушка из Тюмени. По некоторым данным, она работала вебкам-моделью.

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В Тюмени рядом с 3-м Степным переулком было найдено тело мужчины. Информацию об этом агентству подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Инцидент произошел вечером 4 января. «Вызов поступил в 18:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи состоялось в 18:30. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области. По данным источников агентства, труп мужчины обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы. Ранее URA.RU писало о том, что в Москве при загадочных обстоятельствах погибла девушка из Тюмени. По некоторым данным, она работала вебкам-моделью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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