Песков: Зеленский давно уже не оппонент для Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Зеленский уже давно не оппонент для Владимира Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский давно не является оппонентом для президента России Владимира Путина, потому что он готовился к войне с Донбассом, вместо того, чтобы помогать жителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о заявлении Зеленского, что президент России стал для него никем.

«[Зеленский] не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности. Более того, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

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Украинский президент Владимир Зеленский давно не является оппонентом для президента России Владимира Путина, потому что он готовился к войне с Донбассом, вместо того, чтобы помогать жителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о заявлении Зеленского, что президент России стал для него никем. «[Зеленский] не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности. Более того, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — заявил Дмитрий Песков журналистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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