Песков: Зеленский давно уже не оппонент для Путина

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Зеленский уже давно не оппонент для Владимира Путина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский давно не является оппонентом для президента России Владимира Путина, потому что он готовился к войне с Донбассом, вместо того, чтобы помогать жителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о заявлении Зеленского, что президент России стал для него никем.
«[Зеленский] не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности. Более того, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — заявил Дмитрий Песков журналистам.
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