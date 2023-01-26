В Госдуме объяснили, какой новый статус должен быть у спецоперации

Депутат Госдумы: СВО нужно перевести в статус контртеррористической операции

26 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Россия может изменить статус СВО, если Украина будет признана террористическим государством, считает Дмитрий Гусев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Статус специальной военной операции на Украине необходимо изменить на «контртеррористическую операцию». Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «У нас есть статус „объявления войны“ и „контртеррористической операции“. Контртеррористическая операция отличается от специальной военной операции тем, что целью ее является уничтожение руководства террористической организации. Если Украина полностью попадает под определение террористического государства, то тогда нужно операцию объявлять и проводить. Эта инициатива была выдвинута партией „Справедливая Россия“ еще в августе 2022 года», — подчеркнул Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы добавил, что России нет смысла объявлять войну Украине. «Изменение статуса на „объявление военных действий“ — это совсем другая история, потому что чего нам с Украиной воевать. Это наши люди, такие же русские, как и мы. Поэтому контртеррористическая операция — это единственная понятная и разумная идея. При ней меняются цели и задачи», — объяснил Гусев. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выступил с идеей изменения статуса спецоперации на Украине. По его мнению, это позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы. Однако депутат не уточнил, какой новый статус предлагается. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой вопрос не стоит на повестке дня в Кремле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Статус специальной военной операции на Украине необходимо изменить на «контртеррористическую операцию». Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «У нас есть статус „объявления войны“ и „контртеррористической операции“. Контртеррористическая операция отличается от специальной военной операции тем, что целью ее является уничтожение руководства террористической организации. Если Украина полностью попадает под определение террористического государства, то тогда нужно операцию объявлять и проводить. Эта инициатива была выдвинута партией „Справедливая Россия“ еще в августе 2022 года», — подчеркнул Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы добавил, что России нет смысла объявлять войну Украине. «Изменение статуса на „объявление военных действий“ — это совсем другая история, потому что чего нам с Украиной воевать. Это наши люди, такие же русские, как и мы. Поэтому контртеррористическая операция — это единственная понятная и разумная идея. При ней меняются цели и задачи», — объяснил Гусев. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выступил с идеей изменения статуса спецоперации на Украине. По его мнению, это позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы. Однако депутат не уточнил, какой новый статус предлагается. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.