Суд накажет тюменцев, пьяными осквернивших память погибших солдат

Суд избрал меру пресечения вандалам, которые повредили звезду в сквере Победы

Суд обвинил двух молодых тюменцев в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд накажет двух молодых тюменцев, сломавших звезду в сквере Победы, посвященную погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Их ждет лишение свободы от трех до пяти лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова. Молодые люди обвиняются в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы России, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов, группой лиц по предварительному сговору (243.4 УК РФ)», — сообщает пресс-служба.

Уголовная статья предполагает штраф от трех млн рублей. Молодым людям также может грозить тюремный срок до трех лет.

По информации пресс-службы, администрация города оценила ущерб от действий вандалов в 60 тысяч рублей. Молодые люди сознались в содеянном, возместили ущерб и принесли свои извинения. Правонарушители останутся под домашним арестом до 23 марта 2023 года.

23 января молодые люди сломали звезду, посвященную погибшим солдатам Великой Отечественной войны. По соцсетям разлетелось видео, как один из них взобрался на сооружение, оторвал от конструкции буквы и выбросил их в сугроб.