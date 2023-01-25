Челябинские хирурги удалили опухоль размером с арбуз у женщины

26 января 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Хирург сравнил гигантскую опухоль весом в 20 кг с бутылью от кулера Анна Майорова © URA.RU В городской больнице №5 Челябинска женщине удалили гигантскую опухоль весом 20 килограмм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Специалисты городской больницы №5 провели уникальную операцию: удаление гигантской миомы матки весом в 20 килограмм. Операция длилась шесть часов, а делали ее даже не в четыре, а в целых восемь рук. В операции участвовали два акушера-гинеколога, хирург и уролог», — рассказали URA.RU в минздраве. Пациентка при похудении заметила, что объем живота не уходит вместе с лишними килограммами. Точный диагноз поставили после МРТ. Признаки заболевания проявились еще в 2019 году - болела и опухала нога. В областной клинической больнице №3 дискомфорт в ноге устранили, но причина осталась. Женщина начала обследование только в июне 2022 года. Врачи отмечают, что такие опухоли быстро растут и часто становятся злокачественными. Операцию проводили четыре специалиста, притом опухоль нужно было не просто удалить, но и отделить от тканей, с которыми она спаялась. "Часто на большие опухоли приглашают на операцию хирурга, большой разрез нужно делать. Плюс бывают сращения между органами брюшной полости и опухолями матки, яичников", — уточнил хирург больницы Вадим Плаксин.

В городской больнице №5 Челябинска женщине удалили гигантскую опухоль весом 20 килограмм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Специалисты городской больницы №5 провели уникальную операцию: удаление гигантской миомы матки весом в 20 килограмм. Операция длилась шесть часов, а делали ее даже не в четыре, а в целых восемь рук. В операции участвовали два акушера-гинеколога, хирург и уролог», — рассказали URA.RU в минздраве. Пациентка при похудении заметила, что объем живота не уходит вместе с лишними килограммами. Точный диагноз поставили после МРТ. Признаки заболевания проявились еще в 2019 году - болела и опухала нога. В областной клинической больнице №3 дискомфорт в ноге устранили, но причина осталась. Женщина начала обследование только в июне 2022 года. Врачи отмечают, что такие опухоли быстро растут и часто становятся злокачественными. Операцию проводили четыре специалиста, притом опухоль нужно было не просто удалить, но и отделить от тканей, с которыми она спаялась. "Часто на большие опухоли приглашают на операцию хирурга, большой разрез нужно делать. Плюс бывают сращения между органами брюшной полости и опухолями матки, яичников", — уточнил хирург больницы Вадим Плаксин.