Гарри Поттер пропадет из онлайн-кинотеатров в России. Скрин

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«Гарри Поттер» уйдет из всех онлайн-кинотеатров России после 31 января, сообщает «КиноПоиск» Фото:

Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-сервиса «Амедиатека» после 31 января. Сервис транслирует зарубежные киноленты в российском прокате. Это следует из официального сайта кинотеатра «Кинопоиска», который сотрудничает с «Амедиатекой».

«Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте. Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари».

Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент.

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Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-сервиса «Амедиатека» после 31 января. Сервис транслирует зарубежные киноленты в российском прокате. Это следует из официального сайта кинотеатра «Кинопоиска», который сотрудничает с «Амедиатекой». «Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте. Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари». Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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