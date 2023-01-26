Гарри Поттер пропадет из онлайн-кинотеатров в России. Скрин

26 января 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

«Гарри Поттер» уйдет из всех онлайн-кинотеатров России после 31 января, сообщает «КиноПоиск» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-сервиса «Амедиатека» после 31 января. Сервис транслирует зарубежные киноленты в российском прокате. Это следует из официального сайта кинотеатра «Кинопоиска», который сотрудничает с «Амедиатекой». «Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте. Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари». Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент. Скрин: приложение «КиноПоиска» Скрин: приложение «КиноПоиска»

Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-сервиса «Амедиатека» после 31 января. Сервис транслирует зарубежные киноленты в российском прокате. Это следует из официального сайта кинотеатра «Кинопоиска», который сотрудничает с «Амедиатекой». «Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте. Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари». Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент.