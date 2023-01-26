В ЯНАО выросли цены на колбасу, масло и детское питание

27 января 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подорожали свинина, рис и овощи (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе подорожали копченая колбаса, сливочное масло и смесь для детского питания. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата. В период с 17 по 23 января цена килограмма полукопченой и варено-копченой колбасы составила 619,4 рубля. Неделей ранее она стоила 594 рубля. Стоимость сливочного масла увеличилась на 3,4 рубля, сухой смеси для детей — на 9,7 рубля, сыра — на 18,3 рубля. Также подорожали свинина, картофель, капуста, макаронные изделия, рис, огурцы и помидоры. Подешевели курица, подсолнечное масло, сметана, творог, гречка. Средние цены на хлеб, рыбу, говядину, соль и муку остались на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя подозревает магазин торговой сети «Пятерочка» в завышении цен на акционный товар. Цена на акционный товар в магазине стоит выше обычной.

В Ямало-Ненецком автономном округе подорожали копченая колбаса, сливочное масло и смесь для детского питания. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата. В период с 17 по 23 января цена килограмма полукопченой и варено-копченой колбасы составила 619,4 рубля. Неделей ранее она стоила 594 рубля. Стоимость сливочного масла увеличилась на 3,4 рубля, сухой смеси для детей — на 9,7 рубля, сыра — на 18,3 рубля. Также подорожали свинина, картофель, капуста, макаронные изделия, рис, огурцы и помидоры. Подешевели курица, подсолнечное масло, сметана, творог, гречка. Средние цены на хлеб, рыбу, говядину, соль и муку остались на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя подозревает магазин торговой сети «Пятерочка» в завышении цен на акционный товар. Цена на акционный товар в магазине стоит выше обычной.