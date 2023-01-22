Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) подозревает магазин торговой сети «Пятерочка» в завышении цен на акционный товар. Как рассказала URA.RU местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность, цена на акционный товар в магазине стоит выше обычной.
«В „Пятерочке“ на Промысловой 2/2 продается фарш, в упаковке 500 грамм. На желтом ценнике написано, что „последняя цена“ со скидкой 170 рублей за упаковку. А ниже стоит ценник, на котором указано, что цена 150 рублей за упаковку. Какая цена настоящая непонятно», — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что товар с желтым ценником был по скидке из-за истекающего срока годности. Стоимость без учета акции 200 рублей за 500 грамм.
Агентство обратилось в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка», с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» житель Нового Уренгоя обвинил сотрудников супермаркета «Пятерочка» в обмане. По его словам, количество штучного товара на кассе умножают на два, при этом покупатель берет всего один.
Цена на продукты в магазине «Пятерочка» в Новом Уренгое
Жительница Нового Уренгоя
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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) подозревает магазин торговой сети «Пятерочка» в завышении цен на акционный товар. Как рассказала URA.RU местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность, цена на акционный товар в магазине стоит выше обычной. «В „Пятерочке“ на Промысловой 2/2 продается фарш, в упаковке 500 грамм. На желтом ценнике написано, что „последняя цена“ со скидкой 170 рублей за упаковку. А ниже стоит ценник, на котором указано, что цена 150 рублей за упаковку. Какая цена настоящая непонятно», — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что товар с желтым ценником был по скидке из-за истекающего срока годности. Стоимость без учета акции 200 рублей за 500 грамм. Агентство обратилось в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка», с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в соцсети «ВКонтакте» житель Нового Уренгоя обвинил сотрудников супермаркета «Пятерочка» в обмане. По его словам, количество штучного товара на кассе умножают на два, при этом покупатель берет всего один.