Глава «Ростеха»: экспортируемое оружие из РФ продается только в рублях

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Доля договоренностей на экспорт оружия близка к ста процентам, заявил Сергей Чемезов Фото:

Вооружение, которое экспортирует Россия, продается за рубли. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия», — сказал Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости. По словам главы «Ростеха», доля договоренностей на экспорт [вооружения] близка к 100%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости глобального перехода на национальную валюту в торговле. Такой шаг он объяснил тем, что американский доллар стал «ненадежной валютой». По его словам, после заморозки Западом активов из РФ, многие государства задумались о целесообразности хранения резервов в долларах. Поэтом все больше стран будут намереваться сделать независимой свою финансовую систему, напоминает RT.

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Вооружение, которое экспортирует Россия, продается за рубли. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия», — сказал Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости. По словам главы «Ростеха», доля договоренностей на экспорт [вооружения] близка к 100%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости глобального перехода на национальную валюту в торговле. Такой шаг он объяснил тем, что американский доллар стал «ненадежной валютой». По его словам, после заморозки Западом активов из РФ, многие государства задумались о целесообразности хранения резервов в долларах. Поэтом все больше стран будут намереваться сделать независимой свою финансовую систему, напоминает RT.
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