Глава «Ростеха»: экспортируемое оружие из РФ продается только в рублях

27 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Доля договоренностей на экспорт оружия близка к ста процентам, заявил Сергей Чемезов Фото: Анна Майорова © URA.RU Вооружение, которое экспортирует Россия, продается за рубли. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия», — сказал Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости. По словам главы «Ростеха», доля договоренностей на экспорт [вооружения] близка к 100%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости глобального перехода на национальную валюту в торговле. Такой шаг он объяснил тем, что американский доллар стал «ненадежной валютой». По его словам, после заморозки Западом активов из РФ, многие государства задумались о целесообразности хранения резервов в долларах. Поэтом все больше стран будут намереваться сделать независимой свою финансовую систему, напоминает RT.

Вооружение, которое экспортирует Россия, продается за рубли. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия», — сказал Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости. По словам главы «Ростеха», доля договоренностей на экспорт [вооружения] близка к 100%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости глобального перехода на национальную валюту в торговле. Такой шаг он объяснил тем, что американский доллар стал «ненадежной валютой». По его словам, после заморозки Западом активов из РФ, многие государства задумались о целесообразности хранения резервов в долларах. Поэтом все больше стран будут намереваться сделать независимой свою финансовую систему, напоминает RT.