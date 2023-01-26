В Трехгорном отец маленькой пациентки подрался с зубным врачом

27 января 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Когда началась драка, медработники незамедлительно вызвали полицию Владимир Андреев © URA.RU В Трехгорном Челябинской области отец маленькой пациентки затеял драку со стоматологом в поликлинике. Об этом URA.RU рассказала читательница. «В поликлинике 27 января стояла в очереди к стоматологу. Мужчина с маленькой девочкой зашел в кабинет и сказал, что ребенку нужно выдернуть молочный зуб. Врач решил, что делать этого не следует. Начался конфликт, отец ребенка набросился на доктора. Бил в лицо и делал удушающие захваты, сотрудники поликлиники вызвали полицию. Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал», - рассказывает Татьяна Х. Драка началась в кабинете и продолжилась в коридоре, где находились другие пациенты и дочь мужчины. По словам очевидцев, девочка очень сильно перепугалась и плакала. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону, там сказали, что полиция разбирается в происшествии. «Сообщение поступило 27 января в отделение Трехгорного. На место выезжали сотрудники полиции. Участники происшествия опрошены. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», - сообщили в ведомстве.

В Трехгорном Челябинской области отец маленькой пациентки затеял драку со стоматологом в поликлинике. Об этом URA.RU рассказала читательница. «В поликлинике 27 января стояла в очереди к стоматологу. Мужчина с маленькой девочкой зашел в кабинет и сказал, что ребенку нужно выдернуть молочный зуб. Врач решил, что делать этого не следует. Начался конфликт, отец ребенка набросился на доктора. Бил в лицо и делал удушающие захваты, сотрудники поликлиники вызвали полицию. Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал», - рассказывает Татьяна Х. Драка началась в кабинете и продолжилась в коридоре, где находились другие пациенты и дочь мужчины. По словам очевидцев, девочка очень сильно перепугалась и плакала. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону, там сказали, что полиция разбирается в происшествии. «Сообщение поступило 27 января в отделение Трехгорного. На место выезжали сотрудники полиции. Участники происшествия опрошены. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», - сообщили в ведомстве.