Власти ввели в Екатеринбурге карантин из-за бешенства

В Екатеринбурге зарегистрировали случай бешенства у собаки Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города, говорится в распоряжении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике».

«В связи с выявлением случая бешенства у собаки на территории города Екатеринбурга, признанной неблагополучным пунктом по бешенству животных, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, — установить в Екатеринбурге ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта», — говорится в документе.

Во время карантина ветеринарам запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию, где был зарегистрирован случай бешенства (при этом конкретный адрес не указан), а также ввозить в город восприимчивых к бешенству животных и снимать шкуры с восприимчивых животных.

Ранее URA.RU сообщало, что село Полевского Косой Брод (Свердловская область) закрыли на карантин до 17 марта. Причиной стало выявленное бешенство у дикой лисы на территории села.