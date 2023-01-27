Власти ввели в Екатеринбурге карантин из-за бешенства

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В Екатеринбурге зарегистрировали случай бешенства у собаки

В Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города, говорится в распоряжении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике».

«В связи с выявлением случая бешенства у собаки на территории города Екатеринбурга, признанной неблагополучным пунктом по бешенству животных, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, — установить в Екатеринбурге ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта», — говорится в документе.

Во время карантина ветеринарам запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию, где был зарегистрирован случай бешенства (при этом конкретный адрес не указан), а также ввозить в город восприимчивых к бешенству животных и снимать шкуры с восприимчивых животных. 

Ранее URA.RU сообщало, что село Полевского Косой Брод (Свердловская область) закрыли на карантин до 17 марта. Причиной стало выявленное бешенство у дикой лисы на территории села. 

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В Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города, говорится в распоряжении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике». «В связи с выявлением случая бешенства у собаки на территории города Екатеринбурга, признанной неблагополучным пунктом по бешенству животных, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, — установить в Екатеринбурге ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта», — говорится в документе. Во время карантина ветеринарам запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию, где был зарегистрирован случай бешенства (при этом конкретный адрес не указан), а также ввозить в город восприимчивых к бешенству животных и снимать шкуры с восприимчивых животных.  Ранее URA.RU сообщало, что село Полевского Косой Брод (Свердловская область) закрыли на карантин до 17 марта. Причиной стало выявленное бешенство у дикой лисы на территории села. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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