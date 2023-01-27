Поставлять «Москвичи» в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск начнут в феврале

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Завод "Москвич" расширит сеть дилерских центров по стране

Завод «Москвич» откроет еще 20 дилерских центров в 12 городах России, в том числе Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Поставлять автомобили туда начнут в феврале, сообщается в официальном telegram-канале завода.

«Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть „Москвич“ представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. Интерес к модельному ряду „Москвич“ растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее автозавод «Москвич» заявил, что начнет производить автомобили в 2022 году. Первым кроссовером стал «Москвич 3», который можно будет купить почти за два миллиона рублей. В Екатеринбурге откроется три дилерских центра компании.

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Завод «Москвич» откроет еще 20 дилерских центров в 12 городах России, в том числе Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Поставлять автомобили туда начнут в феврале, сообщается в официальном telegram-канале завода. «Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть „Москвич“ представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. Интерес к модельному ряду „Москвич“ растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее автозавод «Москвич» заявил, что начнет производить автомобили в 2022 году. Первым кроссовером стал «Москвич 3», который можно будет купить почти за два миллиона рублей. В Екатеринбурге откроется три дилерских центра компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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