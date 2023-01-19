«Москвич» откроет три дилерских центра в Екатеринбурге

«Москвичом» будет открыт 21 центр в 10 городах России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский автомобильный завод «Москвич» будет поставлять машины в Екатеринбург в три дилерских центра города. Вопрос с отгрузкой должен решиться до конца января. Об этом сообщает пресс-служба предприятия на официальном сайте.

«„Москвич“ продолжает расширять географию своего присутствия. Компания выбрала партнеров дилерской сети еще в 10 городах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе», — рассказали представители завода.

В перечисленных городах откроется 21 дилерский центр. В Екатеринбург такой центр расположится в Lucky Motors, «Автомир» (официальные дилеры Renault) и «Автобан» (официальный дилер Volkswagen). «Выбранные партнеры имеют большой опыт как в розничных продажах, так и в работе с корпоративными клиентами. Кроме того, на выбор повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему», — пояснили в пресс-службе «Москвича».

Ранее автозавод «Москвич» заявил, что начнет производить автомобили в 2022 году. Первым кроссовером стал «Москвич 3», который можно будет купить почти за два миллиона рублей.