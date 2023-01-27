Скандального пермского чиновника ждет отставка

Мэрию Перми покидает высокопоставленный чиновник

Виктор Агеев покидает кресло заместителя мэра Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Замглавы администрации Перми Виктор Агеев увольняется с работы 1 февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. По данным источника URA.RU, он сменит свой статус на советника мэра после серии скандалов, когда выступал проводником скандальной реформы НТО.

«Виктор Агеев покидает администрацию с 1 февраля. Агеев — один из наиболее опытных членов городской команды. Его профессиональные и личные качества позволили мэрии Перми добиться значимых результатов в строительстве городских объектов, развитии туризма, реализации экологических проектов», — уточнили в администрации Перми.

Агеев работал на разных должностях в администрации Перми с 2010 года. В разные годы он курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы. С 2020 года Виктор Агеев в качестве замглавы администрации Перми координировал работу департамента экономики и промышленной политики, управления капитального строительства, управления по экологии и природопользованию. По данным источника URA.RU, после увольнения Агеев перейдет в статус советника мэра.

«Об его уходе была договоренность. О том, как будут перераспределены обязанности, еще решается», — сообщил источник URA.RU.