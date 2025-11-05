За сутки в Перми выпало 10 сантиметров снега

«Однако днем 5 ноября на территории региона прогнозируется незначительное потепление. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Впоследствии с северо-западного направления ожидается приход новой области осадков. В северных районах края они будут представлены мокрым снегом, тогда как в южной части региона осадки выпадут в форме дождя либо дождя со снегом», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.