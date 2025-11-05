Логотип РИА URA.RU
За сутки в Перми выпало 10 сантиметров снега

ГИС-центр ПГНИУ: в Перми 5 ноября ожидается слабая оттепель
05 ноября 2025 в 10:17
Днем в краевой столице потеплеет 0 до +3 градусов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми снежный покров достиг 10 сантиметров. Это произошло в результате сильнейшего снегопада. 

«Однако днем 5 ноября на территории региона прогнозируется незначительное потепление. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Впоследствии с северо-западного направления ожидается приход новой области осадков. В северных районах края они будут представлены мокрым снегом, тогда как в южной части региона осадки выпадут в форме дождя либо дождя со снегом», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Ранее самый медийный синоптик Перми раскрыл URA.RU, когда в Пермский край придет зима. По данным специалиста, текущий ноябрь в регионе обещает быть теплым. 

