За сутки в Перми выпало 10 сантиметров снега
Днем в краевой столице потеплеет 0 до +3 градусов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми снежный покров достиг 10 сантиметров. Это произошло в результате сильнейшего снегопада.
«Однако днем 5 ноября на территории региона прогнозируется незначительное потепление. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Впоследствии с северо-западного направления ожидается приход новой области осадков. В северных районах края они будут представлены мокрым снегом, тогда как в южной части региона осадки выпадут в форме дождя либо дождя со снегом», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Ранее самый медийный синоптик Перми раскрыл URA.RU, когда в Пермский край придет зима. По данным специалиста, текущий ноябрь в регионе обещает быть теплым.
