Медведев обозвал главу МИД Германии «полезной дурой»

28 января 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Анналена Бербок «полезная дура» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок является «полезной дурой». Об этом заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ее слова о том, что страны «Европы ведут войну против России» в конфликте на Украине. «Броская фраза: „Мы ведем войну против России, а не друг против друга“. Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?», — написал Медведев в своем twitter-аккаунте. Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что спонсируя Украину, страны Европы тем самым «ведут войну против России». После этих слов она призвала увеличить военную помощь Киеву и перестать искать конфликты среди чиновников европейских стран. Однако ее слова раскритиковали депутаты, призвав уйти ее в отставку. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В январе нынешнего года страны-члены НАТО договорились отправить на Украину десятки танков.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок является «полезной дурой». Об этом заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ее слова о том, что страны «Европы ведут войну против России» в конфликте на Украине. «Броская фраза: „Мы ведем войну против России, а не друг против друга“. Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?», — написал Медведев в своем twitter-аккаунте. Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что спонсируя Украину, страны Европы тем самым «ведут войну против России». После этих слов она призвала увеличить военную помощь Киеву и перестать искать конфликты среди чиновников европейских стран. Однако ее слова раскритиковали депутаты, призвав уйти ее в отставку. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В январе нынешнего года страны-члены НАТО договорились отправить на Украину десятки танков.