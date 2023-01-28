Пригожин написал письмо в Вашингтон с просьбой открыть в стране филиал ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предложил министру финансов США Джанет Йеллен открыть в ведомстве филиал своей организации на территории страны. Соответствующее письмо он направил в Вашингтон.
«Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК „Вагнер“ просит Вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США», — написал Пригожин в письме, опубликованном в telegram-канале его пресс-службы. Согласно заявлению, такое сотрудничество будет призвано улучшить взаимодействие ЧВК с американским министерством финансов.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против лиц и структур, которые имеют отношение к Пригожину. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список попали глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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