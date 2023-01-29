Пять человек погибли после удара ВСУ по мосту в Запорожье

29 января 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили ракетами по мосту Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе Запорожской области погибли пять человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Растет число погибших при обстреле боевиками ВСУ железнодорожного моста в Светлодолинском Запорожской области. Убиты пять человек. Четыре человека ранены», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, украинские военные выпустили три ракеты из HIMARS. Удалось отбить только одну. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории стали новыми субъектами РФ. Однако сейчас Россия не владеет всей площадью новых регинов. 23 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России отодвинули линию обстрела ВСУ в Запорожской области.

В результате удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе Запорожской области погибли пять человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Растет число погибших при обстреле боевиками ВСУ железнодорожного моста в Светлодолинском Запорожской области. Убиты пять человек. Четыре человека ранены», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, украинские военные выпустили три ракеты из HIMARS. Удалось отбить только одну. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории стали новыми субъектами РФ. Однако сейчас Россия не владеет всей площадью новых регинов. 23 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России отодвинули линию обстрела ВСУ в Запорожской области.