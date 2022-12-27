Рогов спрогнозировал ход боевых действий на Запорожском фронте

28 декабря 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов заявил, что наступательная техника увязнет в грязи на Запорожском фронте Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление на Запорожском фронте будет, однако учитывая погодные условия, наступательная техника с большой вероятностью увязнет в грязи. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Конечно же будет, но очень мало вероятно, что сейчас. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, в каком состоянии сейчас находятся проселочные дороги на Запорожском направлении. В такой грязи и распутице на них застрянет и увязнет любая наступающая техника», — написал Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать наступление после прихода морозов, когда почва станет более твердой. По мнению метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, морозы в зоне спецоперации на Украине ожидаются в январе.

Наступление на Запорожском фронте будет, однако учитывая погодные условия, наступательная техника с большой вероятностью увязнет в грязи. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Конечно же будет, но очень мало вероятно, что сейчас. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, в каком состоянии сейчас находятся проселочные дороги на Запорожском направлении. В такой грязи и распутице на них застрянет и увязнет любая наступающая техника», — написал Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать наступление после прихода морозов, когда почва станет более твердой. По мнению метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, морозы в зоне спецоперации на Украине ожидаются в январе.