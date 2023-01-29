29 января 2023
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27 января 2023

Зарплата свердловчан отстает на 15% от всероссийской

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской Фото:

Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской. Об этом сообщил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

«Мы должны в будущем достигнуть уровня средней зарплаты по России. Сейчас средняя зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной», — отметил Ветлужских в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход упал на 30%.

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Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской. Об этом сообщил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. «Мы должны в будущем достигнуть уровня средней зарплаты по России. Сейчас средняя зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной», — отметил Ветлужских в ходе пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход упал на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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