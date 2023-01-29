Зарплата свердловчан отстает на 15% от всероссийской

Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской
Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской. Об этом сообщил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
«Мы должны в будущем достигнуть уровня средней зарплаты по России. Сейчас средняя зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной», — отметил Ветлужских в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход упал на 30%.
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