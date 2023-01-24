Свердловским врачам на треть сократили зарплаты

Зарплаты инфекционистов в Свердловской области за последние полгода снизились на 30%. Об этом журналисту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».
«Аналитики проанализировали динамику медианных заработных плат свердловских врачей наиболее востребованных специальностей. Оказалось, что самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход сократился на 30%. Зарплаты неврологов снизились на 3,5%», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области урезали зарплаты главврачам. Их медианная заработная плата сократилась на 10%. Падение зарплат связано с отменой «ковидных» выплат.
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