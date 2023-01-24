24 января 2023

Свердловским врачам на треть сократили зарплаты

Зарплаты инфекционистов в Свердловской области снизились на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, инфекция, маска на лицо
Врачам-инфекционистам сократили зарплаты на 30% Фото:

Зарплаты инфекционистов в Свердловской области за последние полгода снизились на 30%. Об этом журналисту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Аналитики проанализировали динамику медианных заработных плат свердловских врачей наиболее востребованных специальностей. Оказалось, что самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход сократился на 30%. Зарплаты неврологов снизились на 3,5%», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области урезали зарплаты главврачам. Их медианная заработная плата сократилась на 10%. Падение зарплат связано с отменой «ковидных» выплат.

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Зарплаты инфекционистов в Свердловской области за последние полгода снизились на 30%. Об этом журналисту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики проанализировали динамику медианных заработных плат свердловских врачей наиболее востребованных специальностей. Оказалось, что самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход сократился на 30%. Зарплаты неврологов снизились на 3,5%», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области урезали зарплаты главврачам. Их медианная заработная плата сократилась на 10%. Падение зарплат связано с отменой «ковидных» выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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