Свердловским врачам на треть сократили зарплаты

Зарплаты инфекционистов в Свердловской области снизились на 30%

Врачам-инфекционистам сократили зарплаты на 30% Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Зарплаты инфекционистов в Свердловской области за последние полгода снизились на 30%. Об этом журналисту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Аналитики проанализировали динамику медианных заработных плат свердловских врачей наиболее востребованных специальностей. Оказалось, что самое существенное падение произошло у инфекционистов. Их доход сократился на 30%. Зарплаты неврологов снизились на 3,5%», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области урезали зарплаты главврачам. Их медианная заработная плата сократилась на 10%. Падение зарплат связано с отменой «ковидных» выплат.