Психолог объяснил, что мешает женщинам получать оргазм

Если женщина слишком много думает о своих недостатках во время секса, ей может быть сложнее получить оргазм. Об этом рассказал психолог и телеведущий Марк Бартон.
«Я знаю много случаев, когда одним из главных сексуальных барьеров являлся лишний вес женщины. Точнее не сам вес, а недовольство своим внешним видом, когда женщина переживает, что мужчине неприятно смотреть на ее жировые складки или прочие „недостатки“ по ее версии», — поделился Марк Бартон в своем telegram-канале. Он отметил, что женский оргазм рождается в голове, а если мысли заняты чем-то посторонним, то оргазм не наступит.
Психолог также отметил, что секс, который не заканчивается оргазмом, вреден для женского организма. Когда происходит возбуждение, но не происходит разрядки, кровь в половых органах скапливается и застаивается, а это приводит к воспалениям и спазмам. Кроме того, такая практика чревата неврозами. Поэтому необходимо разбираться в причинах отсутствия оргазмов и бороться с ними.
Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что повышенное либидо может быть опасным. Возросшее сексуальное желание может быть связано с опухолью в мозге, передает телеканал 360. Серди менее опасных причин можно назвать гормональный сбой или начало климакса.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Если женщина слишком много думает о своих недостатках во время секса, ей может быть сложнее получить оргазм. Об этом рассказал психолог и телеведущий Марк Бартон. «Я знаю много случаев, когда одним из главных сексуальных барьеров являлся лишний вес женщины. Точнее не сам вес, а недовольство своим внешним видом, когда женщина переживает, что мужчине неприятно смотреть на ее жировые складки или прочие „недостатки“ по ее версии», — поделился Марк Бартон в своем telegram-канале. Он отметил, что женский оргазм рождается в голове, а если мысли заняты чем-то посторонним, то оргазм не наступит. Психолог также отметил, что секс, который не заканчивается оргазмом, вреден для женского организма. Когда происходит возбуждение, но не происходит разрядки, кровь в половых органах скапливается и застаивается, а это приводит к воспалениям и спазмам. Кроме того, такая практика чревата неврозами. Поэтому необходимо разбираться в причинах отсутствия оргазмов и бороться с ними. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что повышенное либидо может быть опасным. Возросшее сексуальное желание может быть связано с опухолью в мозге, передает телеканал 360. Серди менее опасных причин можно назвать гормональный сбой или начало климакса.