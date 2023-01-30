Академик Глазьев предложил увеличить население России с помощью ипотеки

30 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Чтобы число россиян увеличивалось им нужны дома, а не квартиры, считает академик Глазьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Снижение ставок по ипотеке на частные жилые дома до нуля станет мощным инструментом решения демографических проблем в России. Таким мнением поделился экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев. «Народ размножается „на земле“, и дело не в том, чтобы у людей были высокие доходы. Социологам хорошо известно, что динамика доходов и рождаемость слабо взаимосвязаны. Вернее, с ростом доходов проявляется долговременная тенденция к снижению рождаемости. Это объясняется тем, что ради повышения заработка люди переезжают в города и теряют склонность к многодетным семьям. Жизнь в городских многоквартирных домах не способствует росту рождаемости», — заявил Глазьев корреспонденту URA.RU. В пример академик привел Белгородскую область. «Белгород увеличился в три раза по площади, потому что власти предоставили семьям беспроцентную ипотеку с государственным обеспечением всей инфраструктуры. И прекрасно сработала программа. Если мы дадим населению возможность иметь полноценный дом со всей детской инфраструктурой вокруг в виде больниц, детских садов и так далее, тогда можно рассчитывать на повышение рождаемости», — сказал Сергей Глазьев. Ранее свой способ обеспечить нуждающихся жильем предложили аналитики Высшей школы экономики. По их мысли, властям следует изменить правила выдачи льготных жилищных кредитов так, чтобы они стали более адресными. То есть направленными именно на те группы населения, которым недвижимость необходима в качестве их жилья, а не инвестиций Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снижение ставок по ипотеке на частные жилые дома до нуля станет мощным инструментом решения демографических проблем в России. Таким мнением поделился экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев. «Народ размножается „на земле“, и дело не в том, чтобы у людей были высокие доходы. Социологам хорошо известно, что динамика доходов и рождаемость слабо взаимосвязаны. Вернее, с ростом доходов проявляется долговременная тенденция к снижению рождаемости. Это объясняется тем, что ради повышения заработка люди переезжают в города и теряют склонность к многодетным семьям. Жизнь в городских многоквартирных домах не способствует росту рождаемости», — заявил Глазьев корреспонденту URA.RU. В пример академик привел Белгородскую область. «Белгород увеличился в три раза по площади, потому что власти предоставили семьям беспроцентную ипотеку с государственным обеспечением всей инфраструктуры. И прекрасно сработала программа. Если мы дадим населению возможность иметь полноценный дом со всей детской инфраструктурой вокруг в виде больниц, детских садов и так далее, тогда можно рассчитывать на повышение рождаемости», — сказал Сергей Глазьев. Ранее свой способ обеспечить нуждающихся жильем предложили аналитики Высшей школы экономики. По их мысли, властям следует изменить правила выдачи льготных жилищных кредитов так, чтобы они стали более адресными. То есть направленными именно на те группы населения, которым недвижимость необходима в качестве их жилья, а не инвестиций