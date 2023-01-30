Аналитики ВШЭ придумали способ обеспечить нуждающихся жильем

Аналитики ВШЭ: ипотечные субсидии должны стать адресными

30 января 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ипотечное жилье должно стать комфортным и доступным, считают в НИУ ВШЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Программы льготной ипотеки должны учитывать специфику регионов и должны быть направлены на те группы населения, которым они действительно необходимы. К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ. Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что сегодня на рынке существует спекулятивный спрос, который привел к мысли о необходимости переформатирования подхода к субсидированию ипотек. «Мы предлагаем переформатировать программы, направленные на увеличение доступности жилья, сделав их, во-первых, более гибкими, например в региональном разрезе, а во-вторых, адресными, то есть направленными именно на те группы населения, которым недвижимость необходима в качестве их жилья», — рассказал Евгений Михайленко в исследовании, подготовленном экспертами НИУ ВШЭ. По его мнению, такие меры необходимы в условиях существующей экономической обстановки. Во-вторых, следует учитывать особенности региональной экономики. Сейчас в России существует единственная льготная программа, учитывающая специфику региона, действующая Дальнего востока. В это время во всех субъектах РФ существуют свои запросы и потребности, которые также необходимо учитывать, добавил директор центра СИТИ. В-третьих, продолжил он, существующие ипотечные условия вынуждают россиян покупать квартиры меньшей площади. Сейчас средняя площадь приобретаемого жилья в России составляет 50 кв. м., и существует негативная тенденция на дальнейшее уменьшение этого числа. Необходимо соблюдать баланс: доступное жилье должно быть также и комфортным. Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в текущий момент жилье объемом в 50 кв. м., приобретенное в ипотеку на 20 лет, недоступно для 20% россиян. Существующая тенденция к уменьшению реальных доходов населения сделает этот процент больше уже к следующему году. Все это подтверждает необходимость пересмотра подхода к предоставлению субсидий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программы льготной ипотеки должны учитывать специфику регионов и должны быть направлены на те группы населения, которым они действительно необходимы. К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ. Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что сегодня на рынке существует спекулятивный спрос, который привел к мысли о необходимости переформатирования подхода к субсидированию ипотек. «Мы предлагаем переформатировать программы, направленные на увеличение доступности жилья, сделав их, во-первых, более гибкими, например в региональном разрезе, а во-вторых, адресными, то есть направленными именно на те группы населения, которым недвижимость необходима в качестве их жилья», — рассказал Евгений Михайленко в исследовании, подготовленном экспертами НИУ ВШЭ. По его мнению, такие меры необходимы в условиях существующей экономической обстановки. Во-вторых, следует учитывать особенности региональной экономики. Сейчас в России существует единственная льготная программа, учитывающая специфику региона, действующая Дальнего востока. В это время во всех субъектах РФ существуют свои запросы и потребности, которые также необходимо учитывать, добавил директор центра СИТИ. В-третьих, продолжил он, существующие ипотечные условия вынуждают россиян покупать квартиры меньшей площади. Сейчас средняя площадь приобретаемого жилья в России составляет 50 кв. м., и существует негативная тенденция на дальнейшее уменьшение этого числа. Необходимо соблюдать баланс: доступное жилье должно быть также и комфортным. Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в текущий момент жилье объемом в 50 кв. м., приобретенное в ипотеку на 20 лет, недоступно для 20% россиян. Существующая тенденция к уменьшению реальных доходов населения сделает этот процент больше уже к следующему году. Все это подтверждает необходимость пересмотра подхода к предоставлению субсидий.