Военный аналитик Михайлов предупредил о самом опасном для России оружии ВСУ

Военный аналитик Михайлов: кустарные беспилотники Украины способны обойти систему ПВО России

31 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

С помощью дронов Украина может создать иллюзию эффектных атак по российским регионам, сказал Александр Михайлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны, которые производит Украина, способны преодолеть систему ПВО России и нанести удары по инфраструктуре в пределах сотен километров от места запуска. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Я бы опасался небольших, полукустарных изделий, которые могут собираться сейчас на украинской территории в полуподвальном порядке. Это небольшие дроны камикадзе. Для них, при разной степени технической модернизации, можно создать условия для преодоления расстояния в несколько сотен км, даже 600 км. Если их массировано запускать с территории Украины, они могут в каких-то участках воздушного пространства проходить через нашу систему ПВО, проникать, находить бреши. Когда происходит массированный запуск беспилотников небольшого размера, по ним работают комплексы малой дальности. Где-то может их не хватает или они израсходовали свой боекомплект ракет», — сказал Александр Михайлов. Он отметил, что с помощью дронов Украина сможет создать иллюзию успешных атак по российским регионам с активными разрушениями. «Они могут нанести какие-то показательные повреждения нашей инфраструктуры, которые могут лечь красивой картинкой для соцсетей или мессенджеров. Это могут быть удары по каким-нибудь нефтяным объектам — нефтебазам, заправочным станциям, по стоянкам цистерн. Туда, где можно нанести незначительный взрыв, который может привести к последующей детонации каких-то инфраструктурных емкостей того же самого топлива. Когда это фиксирует камера наружного наблюдения, потом попадает в соцсети, кажется, чуть ли не началась ядерная война», — предупредил собеседник URA.RU. По словам военного аналитика, при наличии точных координат данные дроны могут навредить и другим важным объектам. «Эти беспилотники могут нести незначительную боевую часть весом от нескольких до нескольких десятков кг. Точные координаты, которые поступают от разведки и спутниковой группировки НАТО, могут позволить навести эти дроны на определенный объект. Понятное дело, что они могут быть направлены и в жилые объекты наших приграничных регионов или туда, где сконцентрирована рабочая либо гражданского автотехника», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дроны, которые производит Украина, способны преодолеть систему ПВО России и нанести удары по инфраструктуре в пределах сотен километров от места запуска. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Я бы опасался небольших, полукустарных изделий, которые могут собираться сейчас на украинской территории в полуподвальном порядке. Это небольшие дроны камикадзе. Для них, при разной степени технической модернизации, можно создать условия для преодоления расстояния в несколько сотен км, даже 600 км. Если их массировано запускать с территории Украины, они могут в каких-то участках воздушного пространства проходить через нашу систему ПВО, проникать, находить бреши. Когда происходит массированный запуск беспилотников небольшого размера, по ним работают комплексы малой дальности. Где-то может их не хватает или они израсходовали свой боекомплект ракет», — сказал Александр Михайлов. Он отметил, что с помощью дронов Украина сможет создать иллюзию успешных атак по российским регионам с активными разрушениями. «Они могут нанести какие-то показательные повреждения нашей инфраструктуры, которые могут лечь красивой картинкой для соцсетей или мессенджеров. Это могут быть удары по каким-нибудь нефтяным объектам — нефтебазам, заправочным станциям, по стоянкам цистерн. Туда, где можно нанести незначительный взрыв, который может привести к последующей детонации каких-то инфраструктурных емкостей того же самого топлива. Когда это фиксирует камера наружного наблюдения, потом попадает в соцсети, кажется, чуть ли не началась ядерная война», — предупредил собеседник URA.RU. По словам военного аналитика, при наличии точных координат данные дроны могут навредить и другим важным объектам. «Эти беспилотники могут нести незначительную боевую часть весом от нескольких до нескольких десятков кг. Точные координаты, которые поступают от разведки и спутниковой группировки НАТО, могут позволить навести эти дроны на определенный объект. Понятное дело, что они могут быть направлены и в жилые объекты наших приграничных регионов или туда, где сконцентрирована рабочая либо гражданского автотехника», — подчеркнул эксперт.