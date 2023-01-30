В курганском городе заявили о срыве ремонта мостов. Фото

31 января 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

В Шадринске вовремя не завершили ремонт мостов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат шадринского городской думы Александр Бухаров заявил о срыве ремонта мостов в городе. По его словам, мосты должны были сдать в эксплуатацию в сентябре—октябре 2022 года. Об этом он написал в группе «Шадринск часть России» в соцсети «ВКонтакте». По запросу депутата Шадринская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути и моста через р. Канаш по ул. Щеткина, на мосту через р. Исеть по ул. Володарского в Шадринске. «Сроки исполнения работ: до 31 октября 2022 г., 31 октября 2022 года и 30 сентября 2022 г. соответственно. Согласно контрактам заказчик (комитет по строительству и архитектуре администрации Шадринска) обязан проверять ход и качество выполняемых работ», — указано в документе. В ведомстве отметили, что контроль заказчиком выполнялся ненадлежащим образом. «Это привело к не сдаче работ в установленные сроки. В связи с этим, межрайонной прокуратурой главе г. Шадринска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства», — говорится в документе. В ответ на вопросы корреспондента URA.RU глава города Антон Мокан в прямом эфире «Центра управления регионом» заявил, что по ул. Володарского представления по прокуратуре не было. «Мост через реку Исеть был закончен в 2022 году, все необходимые работы были приняты. Единственное с наступление теплых температур будет проводиться работа по выявленным недостаткам в рамках гарантийных обязательств», — заявил мэр. Также по ул. Щеткина было в процессе ремонта два моста: один из них — маленький мост через реку Канаш. По словам Мокана, его ремонт был практически закончен в 2022 году. «При ремонте путепровода возникли определенные проблемы — были выявлены скрытые дефекты, которые не были предусмотрены проектной документацией. Потому что, когда начали вскрывать несущие конструкции, были выявлены недостатки», — отметил Мокан. Поэтому, чтобы выполнить работу качественно, пришлось вносить изменения в проектную документацию. В том числе были согласованы «окна» с РЖД для проведения ремонтных работ над железнодорожными путями. Срок ремонта продлен до 22 мая 2023 года. Депутату шадринской гордумы Бухарову ответили в межрайонной прокуратуре по срыву ремонта мостов Фото: «Шадринск часть России» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат шадринского городской думы Александр Бухаров заявил о срыве ремонта мостов в городе. По его словам, мосты должны были сдать в эксплуатацию в сентябре—октябре 2022 года. Об этом он написал в группе «Шадринск часть России» в соцсети «ВКонтакте». По запросу депутата Шадринская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути и моста через р. Канаш по ул. Щеткина, на мосту через р. Исеть по ул. Володарского в Шадринске. «Сроки исполнения работ: до 31 октября 2022 г., 31 октября 2022 года и 30 сентября 2022 г. соответственно. Согласно контрактам заказчик (комитет по строительству и архитектуре администрации Шадринска) обязан проверять ход и качество выполняемых работ», — указано в документе. В ведомстве отметили, что контроль заказчиком выполнялся ненадлежащим образом. «Это привело к не сдаче работ в установленные сроки. В связи с этим, межрайонной прокуратурой главе г. Шадринска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства», — говорится в документе. В ответ на вопросы корреспондента URA.RU глава города Антон Мокан в прямом эфире «Центра управления регионом» заявил, что по ул. Володарского представления по прокуратуре не было. «Мост через реку Исеть был закончен в 2022 году, все необходимые работы были приняты. Единственное с наступление теплых температур будет проводиться работа по выявленным недостаткам в рамках гарантийных обязательств», — заявил мэр. Также по ул. Щеткина было в процессе ремонта два моста: один из них — маленький мост через реку Канаш. По словам Мокана, его ремонт был практически закончен в 2022 году. «При ремонте путепровода возникли определенные проблемы — были выявлены скрытые дефекты, которые не были предусмотрены проектной документацией. Потому что, когда начали вскрывать несущие конструкции, были выявлены недостатки», — отметил Мокан. Поэтому, чтобы выполнить работу качественно, пришлось вносить изменения в проектную документацию. В том числе были согласованы «окна» с РЖД для проведения ремонтных работ над железнодорожными путями. Срок ремонта продлен до 22 мая 2023 года.