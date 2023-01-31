Подполковник Марочко: ВСУ подорвались на своих минах из-за невнимательности

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ВСУ не увидели предупредительного знака о минах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные подорвались на собственных минах в районе Кременной из-за сильного тумана и невнимательности личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости, в районе населенного пункта Кременная, украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях. Не увидев предупредительного знака о минной опасности внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался», — написал Марочко в своем telegram-канале.

По его словам, дождливая погода, туман и плюсовая температура вынудили ВСУ передвигаться на пикапе и выбрать альтернативный маршрут. В результате два солдата ВСУ погибли, трое ранены, рассказал Марочко.

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Украинские военные подорвались на собственных минах в районе Кременной из-за сильного тумана и невнимательности личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости, в районе населенного пункта Кременная, украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях. Не увидев предупредительного знака о минной опасности внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался», — написал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, дождливая погода, туман и плюсовая температура вынудили ВСУ передвигаться на пикапе и выбрать альтернативный маршрут. В результате два солдата ВСУ погибли, трое ранены, рассказал Марочко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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