Подполковник Марочко: ВСУ подорвались на своих минах из-за невнимательности

31 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

ВСУ не увидели предупредительного знака о минах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные подорвались на собственных минах в районе Кременной из-за сильного тумана и невнимательности личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости, в районе населенного пункта Кременная, украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях. Не увидев предупредительного знака о минной опасности внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался», — написал Марочко в своем telegram-канале . По его словам, дождливая погода, туман и плюсовая температура вынудили ВСУ передвигаться на пикапе и выбрать альтернативный маршрут. В результате два солдата ВСУ погибли, трое ранены, рассказал Марочко.

Украинские военные подорвались на собственных минах в районе Кременной из-за сильного тумана и невнимательности личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости, в районе населенного пункта Кременная, украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях. Не увидев предупредительного знака о минной опасности внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался», — написал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, дождливая погода, туман и плюсовая температура вынудили ВСУ передвигаться на пикапе и выбрать альтернативный маршрут. В результате два солдата ВСУ погибли, трое ранены, рассказал Марочко.