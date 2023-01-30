Силовики нашли труп у екатеринбургского автовокзала

В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге найдено тело мужчины, который мог замерзнуть на скамейке на остановке. Об этом сообщили очевидцы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«Проводится осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», – сообщили в региональном СУ СК. Там отметили, что информацию о смерти проверяют следователи из Чкаловского района Екатеринбурга.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что, по предварительной информации, смерть не криминальная, однако окончательное решение примут эксперты. Умершим оказался местный житель, работавший сантехником.
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