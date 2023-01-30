В свердловской больнице, где мигрант избил врача, раскрыли подробности инцидента

31 января 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пациентке, из-за которой возник инцидент в ЦБ в поселке Белоярский, была оказана неотложная — медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациентке, из-за которой возник инцидент в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), была оказана неотложная — медицинская помощь. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. Ранее в больнице на врача напал южанин из-за отказа принять его жену. «Женщина поступила в медучреждение. Пациентку направили в кабинет неотложной помощи, после чего ей предложили пройти в регистратуру для того, чтобы записаться на прием к неврологу. Пациентка не стала записываться на прием, так как у нее нет гражданства РФ и полиса ОМС. Но, несмотря на это, она без очереди прошла в кабинет невролога. Там ей было отказано в приеме, что не понравилось ее мужу. Мужчина ворвался в кабинет и избил врача», — поделился пресс-секретарь больницы. Ранее СМИ сообщали, что в поселке Белоярский Свердловской области южанин напал на врача-невролога Центральной районной больницы. Инцидент произошел прямо во время приема. Пострадала не только невролог, но и ее муж, который старался защитить супругу. У врача-невролога сотрясение, а ее супругу наложили четыре шва на голове. В полицию заявление написали не только пострадавшие, но и сам зачинщик конфликта.

Пациентке, из-за которой возник инцидент в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), была оказана неотложная — медицинская помощь. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. Ранее в больнице на врача напал южанин из-за отказа принять его жену. «Женщина поступила в медучреждение. Пациентку направили в кабинет неотложной помощи, после чего ей предложили пройти в регистратуру для того, чтобы записаться на прием к неврологу. Пациентка не стала записываться на прием, так как у нее нет гражданства РФ и полиса ОМС. Но, несмотря на это, она без очереди прошла в кабинет невролога. Там ей было отказано в приеме, что не понравилось ее мужу. Мужчина ворвался в кабинет и избил врача», — поделился пресс-секретарь больницы. Ранее СМИ сообщали, что в поселке Белоярский Свердловской области южанин напал на врача-невролога Центральной районной больницы. Инцидент произошел прямо во время приема. Пострадала не только невролог, но и ее муж, который старался защитить супругу. У врача-невролога сотрясение, а ее супругу наложили четыре шва на голове. В полицию заявление написали не только пострадавшие, но и сам зачинщик конфликта.