У курганцев выросли пенсии, но сократились зарплаты

16 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В среднем жители Кургана зарабатывают около 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вырос средний размер пенсии, но сократилась среднемесячная номинальная зарплата сотрудников местных организаций. Данная информация опубликована на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя номинальная начисленная заработная плата работников курганских организаций, по данным на январь—ноябрь 2022 года, снизилась на 3%. В это же время на 4% выросли средние начисления пенсии (данные на 1 октября 2022 года)», — указано в сообщении Свердловскстата. Сообщается, что средняя зарплата в Кургане составляет 38 950 рублей с учетом снижения на 3%. А средние пенсионные выплаты составили 17 360 рублей. Также снизились средние доходы в месяц. По данным за январь—сентябрь 2022 года такие начисления составили 25 236 рублей, что на 5% меньше, чем за предыдущий период 2021 года. Ранее URA.RU писало о том, в каких сферах в Кургане платят больше всего. Среди них: сфера финансов и страхования, сфера строительства и сфера добычи полезных ископаемых. Доходы сотрудников в этих сферах превышают 40 тысяч рублей.

В Кургане вырос средний размер пенсии, но сократилась среднемесячная номинальная зарплата сотрудников местных организаций. Данная информация опубликована на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя номинальная начисленная заработная плата работников курганских организаций, по данным на январь—ноябрь 2022 года, снизилась на 3%. В это же время на 4% выросли средние начисления пенсии (данные на 1 октября 2022 года)», — указано в сообщении Свердловскстата. Сообщается, что средняя зарплата в Кургане составляет 38 950 рублей с учетом снижения на 3%. А средние пенсионные выплаты составили 17 360 рублей. Также снизились средние доходы в месяц. По данным за январь—сентябрь 2022 года такие начисления составили 25 236 рублей, что на 5% меньше, чем за предыдущий период 2021 года. Ранее URA.RU писало о том, в каких сферах в Кургане платят больше всего. Среди них: сфера финансов и страхования, сфера строительства и сфера добычи полезных ископаемых. Доходы сотрудников в этих сферах превышают 40 тысяч рублей.