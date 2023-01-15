У курганцев выросли пенсии, но сократились зарплаты

В Кургане вырос средний размер пенсии, но сократилась среднемесячная номинальная зарплата сотрудников местных организаций. Данная информация опубликована на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средняя номинальная начисленная заработная плата работников курганских организаций, по данным на январь—ноябрь 2022 года, снизилась на 3%. В это же время на 4% выросли средние начисления пенсии (данные на 1 октября 2022 года)», — указано в сообщении Свердловскстата.
Сообщается, что средняя зарплата в Кургане составляет 38 950 рублей с учетом снижения на 3%. А средние пенсионные выплаты составили 17 360 рублей. Также снизились средние доходы в месяц. По данным за январь—сентябрь 2022 года такие начисления составили 25 236 рублей, что на 5% меньше, чем за предыдущий период 2021 года.
Ранее URA.RU писало о том, в каких сферах в Кургане платят больше всего. Среди них: сфера финансов и страхования, сфера строительства и сфера добычи полезных ископаемых. Доходы сотрудников в этих сферах превышают 40 тысяч рублей.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».