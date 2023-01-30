В Магнитогорске одну из улиц назвали в честь известного актера

31 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области одну из новых улиц назвали именем известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщило горсобрание депутатов в официальном паблике в соцсети. «Улицу в Магнитогорске в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина назвали именем Сергея Пускепалиса, российского актера и режиссера. В 2003-2007 годах он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени М. И. Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в нашем театре», — сообщается в паблике «Магнитогорское городское Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте». Пускепалис переехал в Ярославль, но продолжал посещать Магнитку. Он погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Кроме того, в том же районе появились улицы Музыкальная, Актерская, Сюжетная и Классическая.

В Магнитогорске Челябинской области одну из новых улиц назвали именем известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщило горсобрание депутатов в официальном паблике в соцсети. «Улицу в Магнитогорске в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина назвали именем Сергея Пускепалиса, российского актера и режиссера. В 2003-2007 годах он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени М. И. Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в нашем театре», — сообщается в паблике «Магнитогорское городское Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте». Пускепалис переехал в Ярославль, но продолжал посещать Магнитку. Он погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Кроме того, в том же районе появились улицы Музыкальная, Актерская, Сюжетная и Классическая.