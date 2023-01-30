30 января 2023

В Магнитогорске одну из улиц назвали в честь известного актера

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Учредительный съезд политической партии
Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года Фото:

В Магнитогорске Челябинской области одну из новых улиц назвали именем известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщило горсобрание депутатов в официальном паблике в соцсети.

«Улицу в Магнитогорске в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина назвали именем Сергея Пускепалиса, российского актера и режиссера. В 2003-2007 годах он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени М. И. Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в нашем театре», — сообщается в паблике «Магнитогорское городское Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте».

Пускепалис переехал в Ярославль, но продолжал посещать Магнитку. Он погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Кроме того, в том же районе появились улицы Музыкальная, Актерская, Сюжетная и Классическая.

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В Магнитогорске Челябинской области одну из новых улиц назвали именем известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщило горсобрание депутатов в официальном паблике в соцсети. «Улицу в Магнитогорске в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина назвали именем Сергея Пускепалиса, российского актера и режиссера. В 2003-2007 годах он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени М. И. Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в нашем театре», — сообщается в паблике «Магнитогорское городское Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте». Пускепалис переехал в Ярославль, но продолжал посещать Магнитку. Он погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Кроме того, в том же районе появились улицы Музыкальная, Актерская, Сюжетная и Классическая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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