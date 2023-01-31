Пермские власти заявили о переезде музея PERMM

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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
Переезд позволит увеличить площадь музея почти в два раза Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM переедет в новое здание по улице Крисанова, 4. Об этом сообщает сайт минкульта Пермского края.

«Музей современного искусства PERMM переедет в здание по адресу по ул. Крисанова, 4», — сообщается на сайте. Сейчас в здании располагается автосалон «Телта-МБ».

Пока музей размещается в доме на бульваре Гагарина, 24. Как отметили в минкульте, в нынешнем здании не учтены особенности, которые нужны для музея. В основном помещения создавались под торговые площади. В новом месте площадь музея увеличится с 3,9 тыс. кв. метров до 7,2 тыс. кв. метров. Это позволит выставлять больше экспонатов и проводить большие выставки.

Ранее переместить музей в новое здание предлагали активисты ОНФ. Они объяснили это желанием сэкономить, так как расходы на аренду помещения превышают доходы PERMM в два раза.

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Пермский музей современного искусства PERMM переедет в новое здание по улице Крисанова, 4. Об этом сообщает сайт минкульта Пермского края. «Музей современного искусства PERMM переедет в здание по адресу по ул. Крисанова, 4», — сообщается на сайте. Сейчас в здании располагается автосалон «Телта-МБ». Пока музей размещается в доме на бульваре Гагарина, 24. Как отметили в минкульте, в нынешнем здании не учтены особенности, которые нужны для музея. В основном помещения создавались под торговые площади. В новом месте площадь музея увеличится с 3,9 тыс. кв. метров до 7,2 тыс. кв. метров. Это позволит выставлять больше экспонатов и проводить большие выставки. Ранее переместить музей в новое здание предлагали активисты ОНФ. Они объяснили это желанием сэкономить, так как расходы на аренду помещения превышают доходы PERMM в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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