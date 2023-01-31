Пермские власти заявили о переезде музея PERMM

31 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Переезд позволит увеличить площадь музея почти в два раза Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM переедет в новое здание по улице Крисанова, 4. Об этом сообщает сайт минкульта Пермского края. «Музей современного искусства PERMM переедет в здание по адресу по ул. Крисанова, 4», — сообщается на сайте. Сейчас в здании располагается автосалон «Телта-МБ». Пока музей размещается в доме на бульваре Гагарина, 24. Как отметили в минкульте, в нынешнем здании не учтены особенности, которые нужны для музея. В основном помещения создавались под торговые площади. В новом месте площадь музея увеличится с 3,9 тыс. кв. метров до 7,2 тыс. кв. метров. Это позволит выставлять больше экспонатов и проводить большие выставки. Ранее переместить музей в новое здание предлагали активисты ОНФ. Они объяснили это желанием сэкономить, так как расходы на аренду помещения превышают доходы PERMM в два раза.

Пермский музей современного искусства PERMM переедет в новое здание по улице Крисанова, 4. Об этом сообщает сайт минкульта Пермского края. «Музей современного искусства PERMM переедет в здание по адресу по ул. Крисанова, 4», — сообщается на сайте. Сейчас в здании располагается автосалон «Телта-МБ». Пока музей размещается в доме на бульваре Гагарина, 24. Как отметили в минкульте, в нынешнем здании не учтены особенности, которые нужны для музея. В основном помещения создавались под торговые площади. В новом месте площадь музея увеличится с 3,9 тыс. кв. метров до 7,2 тыс. кв. метров. Это позволит выставлять больше экспонатов и проводить большие выставки. Ранее переместить музей в новое здание предлагали активисты ОНФ. Они объяснили это желанием сэкономить, так как расходы на аренду помещения превышают доходы PERMM в два раза.