В Тюмени замену уволенной топ-чиновнице ищут на сайте объявлений

В правительстве Тюменской области открыли вакансию замдиректора департамента экономики

Главе депэкономики региона Максиму Скворцову не хватает заместителя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительство Тюменской области ищут сотрудника на должность заместителя директора департамента экономики, которую ранее занимала уволенная в середине января Татьяна Южакова. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». «Правой руке» главы департамента Максима Скворцова обещают зарплату до 76 440 рублей.

«Требуется заместитель директора департамента экономики Тюменской области. Заработная плата — до 76 440 рублей», — говорится в тексте объявления на федеральном портале «Работа в России».

От нового сотрудника требуют опыт работы на государственной гражданской службе. Он должен иметь высшее образование. Обязанности замдиректора публичить не стали: в вакансии указано, что с ними можно будет ознакомиться в должностном регламенте.

Департамент экономики Тюменской области возглавляет Максим Скворцов. Ранее должность его заместителя занимала Татьяна Южакова, но в январе 2023 года чиновница была уволена. Как писало URA.RU, бывшая замдиректора также состоит в президентском резерве управленческих кадров, однако в информационном центре правительства Тюменской области агентству сообщили, что о дальнейшей карьере бывшей сотрудницы им ничего неизвестно.