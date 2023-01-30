В Тюмени замену уволенной топ-чиновнице ищут на сайте объявлений

В правительство Тюменской области ищут сотрудника на должность заместителя директора департамента экономики, которую ранее занимала уволенная в середине января Татьяна Южакова. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». «Правой руке» главы департамента Максима Скворцова обещают зарплату до 76 440 рублей.
«Требуется заместитель директора департамента экономики Тюменской области. Заработная плата — до 76 440 рублей», — говорится в тексте объявления на федеральном портале «Работа в России».
От нового сотрудника требуют опыт работы на государственной гражданской службе. Он должен иметь высшее образование. Обязанности замдиректора публичить не стали: в вакансии указано, что с ними можно будет ознакомиться в должностном регламенте.
Департамент экономики Тюменской области возглавляет Максим Скворцов. Ранее должность его заместителя занимала Татьяна Южакова, но в январе 2023 года чиновница была уволена. Как писало URA.RU, бывшая замдиректора также состоит в президентском резерве управленческих кадров, однако в информационном центре правительства Тюменской области агентству сообщили, что о дальнейшей карьере бывшей сотрудницы им ничего неизвестно.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
В правительство Тюменской области ищут сотрудника на должность заместителя директора департамента экономики, которую ранее занимала уволенная в середине января Татьяна Южакова. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». «Правой руке» главы департамента Максима Скворцова обещают зарплату до 76 440 рублей. «Требуется заместитель директора департамента экономики Тюменской области. Заработная плата — до 76 440 рублей», — говорится в тексте объявления на федеральном портале «Работа в России». От нового сотрудника требуют опыт работы на государственной гражданской службе. Он должен иметь высшее образование. Обязанности замдиректора публичить не стали: в вакансии указано, что с ними можно будет ознакомиться в должностном регламенте. Департамент экономики Тюменской области возглавляет Максим Скворцов. Ранее должность его заместителя занимала Татьяна Южакова, но в январе 2023 года чиновница была уволена. Как писало URA.RU, бывшая замдиректора также состоит в президентском резерве управленческих кадров, однако в информационном центре правительства Тюменской области агентству сообщили, что о дальнейшей карьере бывшей сотрудницы им ничего неизвестно.