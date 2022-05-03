03 мая 2022
02 мая 2022

Тюменские чиновники вошли в кадровый резерв Путина. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по аграрным вопросам облдумы.Тюмень, чейметов владимир
Замгубернатора Владимир Чейметов вошел в высший уровень резерва Фото:

Представители правительства Тюменской области вошли в президентский резерв управленческих кадров, созданный по поручению главы России Владимира Путина. Обновленный список по данным на 21 апреля опубликован на сайте госсулжбы РФ. Всего в резерв попали 11 тюменских чиновников.

В высший уровень резерва вошли два человека. Это замгубернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов и директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Девять тюменцев попали в базовый уровень резерва. Это:

  • начальник отдела инфраструктурного развития областного департамента образования и науки Эдуард Алыков;
  • начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяна Бородина;
  • начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова;
  • замдиректора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов;
  • замдиректора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина;
  • начальник отдела мониторинга и анализа рынка труда департамента труда и занятости населения Тюменской области Алексей Писарик;
  • начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина;
  • начальник управления финансов и развития отрасли департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая
  • заместитель директора департамента экономики Тюменской области Татьяна Южакова.

По данным сайта госслужбы, федеральный резерв управленческих кадров — база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций. Всего в нем состоит 483 человека.

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Представители правительства Тюменской области вошли в президентский резерв управленческих кадров, созданный по поручению главы России Владимира Путина. Обновленный список по данным на 21 апреля опубликован на сайте госсулжбы РФ. Всего в резерв попали 11 тюменских чиновников. В высший уровень резерва вошли два человека. Это замгубернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов и директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Девять тюменцев попали в базовый уровень резерва. Это: По данным сайта госслужбы, федеральный резерв управленческих кадров — база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций. Всего в нем состоит 483 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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