Представители правительства Тюменской области вошли в президентский резерв управленческих кадров, созданный по поручению главы России Владимира Путина. Обновленный список по данным на 21 апреля опубликован на сайте госсулжбы РФ. Всего в резерв попали 11 тюменских чиновников.
В высший уровень резерва вошли два человека. Это замгубернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов и директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.
Девять тюменцев попали в базовый уровень резерва. Это:
- начальник отдела инфраструктурного развития областного департамента образования и науки Эдуард Алыков;
- начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяна Бородина;
- начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова;
- замдиректора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов;
- замдиректора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина;
- начальник отдела мониторинга и анализа рынка труда департамента труда и занятости населения Тюменской области Алексей Писарик;
- начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина;
- начальник управления финансов и развития отрасли департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая
- заместитель директора департамента экономики Тюменской области Татьяна Южакова.
По данным сайта госслужбы, федеральный резерв управленческих кадров — база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций. Всего в нем состоит 483 человека.
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