Замгубернатора Владимир Чейметов вошел в высший уровень резерва Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Представители правительства Тюменской области вошли в президентский резерв управленческих кадров, созданный по поручению главы России Владимира Путина. Обновленный список по данным на 21 апреля опубликован на сайте госсулжбы РФ. Всего в резерв попали 11 тюменских чиновников.

В высший уровень резерва вошли два человека. Это замгубернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов и директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Девять тюменцев попали в базовый уровень резерва. Это:

начальник отдела инфраструктурного развития областного департамента образования и науки Эдуард Алыков;

начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяна Бородина;

начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова;

замдиректора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов;

замдиректора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина;

начальник отдела мониторинга и анализа рынка труда департамента труда и занятости населения Тюменской области Алексей Писарик;

начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина;

начальник управления финансов и развития отрасли департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая

заместитель директора департамента экономики Тюменской области Татьяна Южакова.

По данным сайта госслужбы, федеральный резерв управленческих кадров — база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций. Всего в нем состоит 483 человека.