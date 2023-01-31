Губернатор Махонин решил запретить в Пермском крае охоту на редких голубей

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Законопроект о запрете охоты на горлиц будет рассмотрен краевым парламентом в марте Фото:

В Пермском крае предлагают запретить охоту на горлиц. Соответствующий законопроект внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин, сообщается на сайте краевого законодательного собрания.

«Предлагается исключить род птиц семейства голубиных, „горлицы“, из перечня охотничьих ресурсов в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты на основании данных государственного мониторинга и данных государственного кадастра объектов животного мира», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что за 2022 год на территории Пермского края встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная.

Горлица внесена в Красную книгу России и Пермского края. Сейчас промысловая охота на этих птиц разрешена. Рассмотрение законопроекта планируется в марте, уточняется в telegram-канале краевого парламента.

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В Пермском крае предлагают запретить охоту на горлиц. Соответствующий законопроект внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин, сообщается на сайте краевого законодательного собрания. «Предлагается исключить род птиц семейства голубиных, „горлицы“, из перечня охотничьих ресурсов в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты на основании данных государственного мониторинга и данных государственного кадастра объектов животного мира», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что за 2022 год на территории Пермского края встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная. Горлица внесена в Красную книгу России и Пермского края. Сейчас промысловая охота на этих птиц разрешена. Рассмотрение законопроекта планируется в марте, уточняется в telegram-канале краевого парламента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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