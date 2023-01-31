В Кургане после масштабной реконструкции открыли спортивно-рекреационный парк «Энергетик», который появился на месте стадиона «Локомотив». В церемонии приняли участие губернатор региона Вадим Шумков, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров и глава города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.
На реконструкцию потратили 70 млн рублей — помощь оказала компания «СУЭНКО» (входит в «Корпорацию СТС»). «Сегодня здесь от лица всех горожан, правительства области, лично от себя я говорю огромное спасибо Алексею Боброву — человеку, который откликнулся на нашу инициативу и подарил городу такой шикарный объект, подрядной организации, которая достаточно активно и интенсивно реализовала этот проект и, конечно, главе администрации Кургана Елене Ситниковой», — заявил Шумков. «Мы всегда с удовольствием откликнемся на любую инициативу. Нам интересны люди, культура, спорт», — отметил Алексей Бобров. Он отметил, что совместные усилия власти и бизнеса приводят к положительным изменениям в городе.
Популярный среди горожан стадион был построен в 1936 году. После реконструкции здесь появились площадки для пляжного футбола, воркаута, скейтбординга и велопаркура. Сделали детские площадки и уличные тренажеры. На месте трибун в крытых модулях разместили туалеты и пункт проката инвентаря. По периметру современного спортобъекта установили новые линии освещения. Елена Ситникова отметила, что многие курганцы уже по достоинству оценили это место.
URA.RU сообщало, что в 2021 году энергетики профинансировали и провели реконструкцию центральной районной больницы в Шадринске. В 2019 году компания помогла в реставрации церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Белозерском округе. В этом же муниципалитете за счет средств СУЭНКО был сделан капитальный ремонт четырех детских садов. Специалисты энергетической компании на центральных улицах Кургана и Шадринска установили новые линии уличного освещения и смонтировали архитектурную подсветку исторических зданий. Новые уличные светильники и архитектурная подсветка появилась на территории Успенского Далматовского мужского монастыря.
Юным спортсменам вручили ключ от нового спортивного парка
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Кургане после масштабной реконструкции открыли спортивно-рекреационный парк «Энергетик», который появился на месте стадиона «Локомотив». В церемонии приняли участие губернатор региона Вадим Шумков, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров и глава города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU. На реконструкцию потратили 70 млн рублей — помощь оказала компания «СУЭНКО» (входит в «Корпорацию СТС»). «Сегодня здесь от лица всех горожан, правительства области, лично от себя я говорю огромное спасибо Алексею Боброву — человеку, который откликнулся на нашу инициативу и подарил городу такой шикарный объект, подрядной организации, которая достаточно активно и интенсивно реализовала этот проект и, конечно, главе администрации Кургана Елене Ситниковой», — заявил Шумков. «Мы всегда с удовольствием откликнемся на любую инициативу. Нам интересны люди, культура, спорт», — отметил Алексей Бобров. Он отметил, что совместные усилия власти и бизнеса приводят к положительным изменениям в городе. Популярный среди горожан стадион был построен в 1936 году. После реконструкции здесь появились площадки для пляжного футбола, воркаута, скейтбординга и велопаркура. Сделали детские площадки и уличные тренажеры. На месте трибун в крытых модулях разместили туалеты и пункт проката инвентаря. По периметру современного спортобъекта установили новые линии освещения. Елена Ситникова отметила, что многие курганцы уже по достоинству оценили это место. URA.RU сообщало, что в 2021 году энергетики профинансировали и провели реконструкцию центральной районной больницы в Шадринске. В 2019 году компания помогла в реставрации церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Белозерском округе. В этом же муниципалитете за счет средств СУЭНКО был сделан капитальный ремонт четырех детских садов. Специалисты энергетической компании на центральных улицах Кургана и Шадринска установили новые линии уличного освещения и смонтировали архитектурную подсветку исторических зданий. Новые уличные светильники и архитектурная подсветка появилась на территории Успенского Далматовского мужского монастыря.